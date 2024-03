Michi il Coniglio ha fatto irruzione nei parchi per organizzare una sorpresa ma non ha visto che nel frattempo qualche burlone ha nascosto le sue uova di cioccolato: e adesso?

A Michi il Coniglio servono degli aiutanti per recuperare le sue uova!

Michelepertutti, associazione no profit che da 10 anni aiuta bambini con bisogni speciali e le loro Famiglie, organizza per il secondo anno la Caccia al Micheluovo una attività benefica per raccogliere fondi per regalare settimane di attività al prossimo Michelepertutti Camp 2024, un centro estivo inclusivo ed accessibile per bambini con bisogni speciali da tutta Italia.

Con i proventi delle raccolte fondi precedenti l’Associazione ha ospitato gratuitamente al camp estivo dell’anno scorso ben 80 bambini provenienti da 11 diverse regioni d’Italia!

L’attività è organizzata per bambini da 1 a 10 anni e grazie ai volontari della associazione anche per persone con disabilità, il cui coinvolgimento ed inclusione nel gruppo è indispensabile per la buona riuscita della festa!

La Caccia al Micheluovo è realizzata grazie alla collaborazione con le associazioni Stelle a Colori, L’Astrolabio e Abilita, la scuola di inglese Helen Doron e l’azienda dolciaria Giammarini.

Ma come funziona la Caccia al Micheluovo?

L’attività consiste in prove di gruppo al termine delle quali verranno consegnati ovetti di cioccolato a tutti i partecipanti. Sono previsti 6 turni con inizio alle 15 e fine alle 18 (max 10 partecipanti per volta). Posti limitati. Richiesta prenotazione. Per la partecipazione è richiesto un contributo simbolico di 2 euro.

Novità: quest’anno ben 3 appuntamenti:

17 Marzo – Parco Bachelet (Monsampolo del Tronto)

23 Marzo – Parco Colle San Nicolò (Ripatransone)

24 Marzo – Parco Cerboni (San Benedetto del Tronto)

In caso di pioggia o maltempo gli eventi si terranno in locali chiusi siti nelle vicinanze

Maggiori informazioni e prenotazioni sul sito della associazione: https://michelepertutti.org/caccia-alle-uova/