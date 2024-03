Fine settimana all’insegna della condivisione al femminile ad Ascoli e Folignano, dove nel weekend sono andate in scena due iniziative dedicate al confronto e alla crescita personale, in chiave rosa e non solo.

In occasione della Giornata internazionale della donna, sabato 9 marzo la struttura comunale della frazione folignanese di Case di Coccia ha ospitato un interessante talk show dal titolo “Infinite sfumature di rosa”. Grazie alla partecipazione di medici e professionisti del territorio, l’incontro promosso dalla Pro Loco comunale ha rappresentato l’occasione per esaminare da diversi punti di vista le criticità e le prospettive che attendono il femminile, declinato in ambito familiare, lavorativo e sociale.

In questo senso, a partire dalle esperienze di vita condivise dalla presidente della Cna di Ascoli Piceno Arianna Trillini, dalla collega di Confartigianato Ascoli Piceno Natascia Troli e dalla psicoterapeuta Elena Mohwinckel, le donne e gli uomini presenti in sala hanno approfondito il tema della violenza da diverse angolazioni, con gli interventi di Massimiliano Salce del circolo di lettura Anna Rita e di Alessandra Lazzarini della compagnia Donattori Avis Ascoli Piceno a impreziosire ulteriormente un incontro di alta caratura culturale.

Affrontare la vita in maniera sana, con una buona dose di fiducia e ottimismo: una dote insita in ogni donna, ma anche un ideale filo conduttore tra il talk show di sabato e il “Tè alla Mimosa” di ieri, domenica 10 marzo, servito per l’occasione negli spazi della Bottega del Terzo Settore di Ascoli.

Un incontro dinamico e interattivo, incentrato sulla comunicazione positiva e sulla parità di genere, che attraverso un sano confronto tra donne e uomini presenti in sala ha contribuito a mettere in evidenza l’importanza di un dialogo costante e di apprezzare sé stessi, al di là di ogni imperfezione o difficoltà.

Dopo i saluti dell’assessore alla Qualità della Vita e Pari Opportunità Maria Luisa Volponi e dell’assessore agli Eventi Monia Vallesi, il pubblico ha avuto l’opportunità di ascoltare il parere e l’esperienza diretta della business coach Daniela Tiburzi, della mental coach Marzia Ascani – autrici del libro “Il valore delle donne – Come diventare straordinarie nell’era digitale” – della psicologa Raffaella Caponi, della presidente dell’associazione Amici Disparati Albarosa Clerici e di Arianna Trillini, presidente della CNA di Ascoli Piceno.

In particolare, nel suo intervento la presidente Trillini si è soffermata sulla necessità di sviluppare un pensiero innovativo per mettersi in gioco, maturare uno spirito critico e guardare al futuro con consapevolezza e ottimismo.

«Grazie alle competenze tecniche e alle esperienze personali dei relatori, entrambi gli incontri hanno contribuito a veicolare un messaggio estremamente positivo, per le donne e non solo – commenta Arianna Trillini – Conoscere e apprezzare sé stessi, valorizzando i propri pregi senza nascondere o demonizzare i difetti, è il primo passo che ognuno di noi deve compiere per continuare a crescere giorno dopo giorno.

Sono certa che la straordinaria sintonia messa in campo tra relatori e pubblico di entrambe le giornate contribuirà a sviluppare ulteriormente un bel clima di cooperazione reciproca tra uomo e donna, mettendo da parte discriminazioni e faziosità per arrivare a stare bene con sé stessi e con gli altri».