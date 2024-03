MONTEPRANDONE – Un susseguirsi di emozioni, un percorso informativo, motivazionale ed armonico che ha toccato vari argomenti e situazioni incentrati sulla figura femminile.

Nella fantastica dimora settecentesca di Villa Nicolai a Monteprandone, sabato 9 Marzo, i volontari Avis hanno allestito una meravigliosa scenografia interamente dedicata all’universo donna.

Presentatore e speaker d’eccezione è stato John Mark Nalocca, volontario Avis, atleta pluripremiato, che con la sua verve e signorilità ha intrattenuto le sessanta donne presenti all’evento.

Dopo i saluti iniziali dell’Amministrazione Comunale rappresentata dal Sindaco Sergio Loggi e dall’Assessore alla Cultura, Roberta Iozzi, del Presidente Provinciale Avis Stefano Felice e i ringraziamenti del Presidente della sezione locale Avis Marcello Fratini, hanno preso la parola l’avvocato Francesca Biancifiori, presidente dell’Associazione “Giustizia Donna”, la dottoressa Catiuscia Settembri e l’Ispettore di Polizia Silvia Michelangeli del Commissariato di San Benedetto del Tronto; con la loro professionalità e con estrema delicatezza, hanno tenuto un incontro informativo e di sensibilizzazione sulla prevenzione ed il contrasto alla violenza maschile contro le donne.

Finita la prima parte, le partecipanti, si sono spostate nel salone centrale del Granaio, dove le Dottoresse Catiuscia Settembri e Marta Vannicola, dell’Associazione Aspic Psicologia Marche hanno tenuto un Workshop esperienziale sul potenziamento delle competenze personali. Sempre nella sala Centrale, le donne, munite di tappetino, coadiuvate dall’insegnante Eugenia Brega dell’Acli Marche, hanno svolto una lezione di yoga.

Dopo il Coffe Break, offerto da Avis Monteprandone ed elegantemente allestito dal personale dell’atelier PostoNuovo di San Benedetto del Tronto, John Mark Nalocca ha richiamato l’attenzione delle donne presenti per parlare di donazione di sangue e plasma e per lo scopo, si è servito di un breve video che ha destato l’interesse e l’emozione di tutte le donne presenti in sala.

Spazio, infine, al benessere e alla bellezza, grazie ai corner estetici magnificamente allestiti nella terza sala del granaio. Le operatrici dei vari centri estetici, profumerie e farmacie del territorio, hanno gratuitamente offerto vari servizi estetici a tutte le donne presenti.

L’evento è terminato tra l’entusiasmo generale delle donne, che si sono complimentate per l’eccellente organizzazione, ideata e interamente curata dal Vicepresidente Avis Monteprandone Katia Rossetti. Ogni partecipante ha lasciato un piccolo pensiero, su un foglio appositamente allestito, e tante sono state le frasi di gratitudine e di affetto.

Ne riportiamo alcune che riassumono tutte le altre: “un grazie a tutti gli organizzatori e collaboratori, fantastico pomeriggio pieno di belle sensazioni ed emozioni” e “un bellissimo ed emozionante viaggio verso la consapevolezza e presa di coscienza. Grazie”.