SAN BENEDETTO – Sono in corso in diverse zone della città interventi di varia natura alla pubblica illuminazione.

Come già riferito, in contrada Colle Franchino è stata ultimata l’installazione ex novo di 13 punti luce, intervento del costo di € 25.000,00 eseguito dalla ditta LD System di San Benedetto.

Sono in via di completamento gli interventi di ripristino dei corpi illuminanti in via Togliatti, nella zona di parcheggio est, dove si attende solo l’installazione di un nuovo misuratore da parte di E-Distribuzione. In dirittura di arrivo anche i lavori sull’illuminazione del giardino inclusivo situato all’interno del parco Cerboni.

“Si tratta di lavori mirati – ha detto il vicesindaco Antonio Capriotti – realizzati su indicazione dei cittadini che ci hanno segnalato disservizi o mancanze. Ancora una volta, appena individuate le risorse, siamo intervenuti consapevoli che la pubblica illuminazione è un elemento fondamentale per trasmettere un senso di sicurezza”.