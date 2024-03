SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una manifestazione di protesta è in programma per giovedì 15 marzo dalle ore 11,30 alle ore 14,30, organizzata dai sindacati OOSS NurSind e USB, come pure resta confermata la data dello sciopero di venerdì 22 marzo da parte degli operatori sanitari dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto, a causa delle numerose difficoltà dei vari reparti, tra cui il MURG, e della mancanza di interventi della dirigenza.

“La nostra determinazione a scioperare e manifestare è una risposta decisa al silenzio e alla propaganda della Dirigenza AST AP, che hanno caratterizzato anni di ingiustizia contrattuale e sfruttamento. Questa decisione è alimentata dalla frustrazione e dalla determinazione dei lavoratori e rappresenta un segnale inequivocabile della nostra volontà ferma nel perseguire il cambiamento. In questo momento cruciale, i lavoratori sono più uniti e determinati che mai.

Scioperare e manifestare non è solo un atto di protesta, ma il primo passo di una lunga lotta per riconquistare la dignità professionale ed economica che ci spetta. Il personale in scadenza a fine marzo, inclusi ausiliari, infermieri, tecnici, OSS e altri, devono essere prorogati e stabilizzati, con modifica del PIAO. Abbiamo un impellente bisogno di reclutare personale aggiuntivo tramite le graduatorie di concorso per infermieri, ostetriche, e altre figure professionali, oltre che attraverso la mobilità da altre Aziende Sanitarie. Siamo pienamente consapevoli che il cammino non sarà agevole, tuttavia siamo determinati ad affrontare le sfide che ci attendono con risolutezza e solidarietà. Continueremo a combattere per un ambiente lavorativo più equo, in cui i diritti vengano rispettati e non calpestati, compresi i diritti alle ferie, al pagamento delle ore straordinarie, e al rispetto dei periodi di riposo. Un ambiente che sia rispettoso e gratificante per tutti i lavoratori. E per concludere, è imprescindibile mostrare maggiore flessibilità verso le mamme, che costituiscono l’80% del personale ospedaliero. È assurdo negare loro il Bonus Mamme, l’opportunità di lavorare a tempo parziale, periodi di aspettativa non retribuiti e costringerle a rinunciare al lavoro con le dimissioni immediate, per occuparsi dei figli. È paradossale che questa situazione avvenga sotto una direzione prettamente femminile”.