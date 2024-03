MONTEPRANDONE – Monteprandone: Mucci, Vagnoni, Mirko Salladini, Evangelista 2, Cancellieri, Di Girolamo 5, Cani, Grilli 4, Capocasa, Tritto, Cuzzi 4, Moreno Salladini 2, Cocco 8, Takacs 4, Romussi 2, Cela. Allenatore: Vultaggio.

Noci: Giannini, Bucco 4, Tinelli, Raimondi 5, Parisi 1, Labate 2, Pignataro 2, De Luca, Laterza 1, Laera 3, Losavio 2, Montalto 4, Ignazzi. Allenatore: Iaia.

Nota: parziale primo tempo, 15-12.

Festa HC. Missione compiuta: Monteprandone è ai playoff di Serie A Bronze. Noci battuta 31-24 al palazzetto di via Colle Gioioso, davanti a un pubblico mai così numeroso.

I verdi staccano uno dei due biglietti disponibili per la seconda fase della stagione (l’altro va al Team Mascalucia, che chiude al primo posto grazie alla migliore differenza reti negli scontri diretti), e lo fa con autorità. Se all’intervallo il vantaggio non è ancora rassicurante (15-12), nella ripresa HC anche a +10 e negli spogliatoi sopra di 7 (31-24).

Alla fine coach Andrea Vultaggio si complimenta con la sua squadra: “Ogni merito va ai ragazzi. Sono stati quasi perfetti e, nonostante avessimo a disposizione anche la sconfitta con uno scarto minimo, hanno recepito che bisognava vincere e farlo con ampio margine di sicurezza. Nel secondo tempo abbiamo raggiunto +10 e questo deve essere motivo di grande soddisfazione per tutti perché arrivare all’ultima partita ed essere costretti a vincere non è mai una cosa semplice. Un plauso anche a Noci. Una squadra che guidata da un ottimo tecnico, ha saputo mettere dietro, nonostante le difficoltà, squadre molto più attrezzate e ora costretta da un regolamento veramente inadeguato e fuori dal mondo a fare i playout salvezza, a dispetto di un campionato da terza in classifica”.

E ancora, sempre Vultaggio: “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo principale, la salvezza diretta e l’approdo alla seconda fase che deciderà chi verrà promosso in Serie A Silver. Adesso per noi inizia un nuovo campionato, fatto di partite tutte difficilissime che sicuramente accresceranno il nostro bagaglio tecnico e di esperienza. Ogni gara sarà per noi una finale e un banco di prova, faremo il meglio che potremo e alla fine tireremo le somme di questa incredibile e inaspettata avventura”.

Coach Vultaggio chiude così: “Un ringraziamento anche al nostro pubblico che ha riempito il palazzetto: il nostro ottavo uomo in campo. Spero di rivederli presto anche per le prossime partite e mi auguro che la mia squadra possa piano piano portare questo sport nel cuore di tutti”.

E dunque per l’HC scatta la poule playoff, dal 23 marzo al 25 maggio. Sei squadre, prime e seconde dei tre gironi: insieme ad HC e Mascalucia, Bologna, Prato, Belluno e San Vito Marano. Percorso articolo con gare di andata/ritorno e conservando risultati e punti già acquisiti negli scontri diretti tra le due formazioni provenienti dallo stesso girone della fase regolare. Otterranno la promozione in Serie A Silver le formazioni classificate al primo e al secondo posto della poule.

Per l’HC esordio il 23 marzo al Colle Gioioso contro Bologna (ritorno in Emilia il 27 aprile). E poi: il 6 aprile impegno a Prato (4 maggio), il 13 sul campo del Belluno (18 maggio) e il 20 in casa col San Vito Marano (25 maggio).