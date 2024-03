Commento di Antonio Di Salvatore tratto da Scienziati nel Pallone Magazine di domenica 10 marzo

Buona la prima per mister Alessandrini, ma che fatica! Rossoblu lenti, impacciati, senza idee e con zero tiri in porta per 3/4 di partita contro una squadra che lotta per i playout. Bisogna essere onesti e obiettivi aldilà del risultato nell’analisi della gara contro il Termoli, valsa sì la vittoria, ma non senza patemi d’animo.

D’altronde la Samb di Alessandrini è parsa molto simile a quella di Lauro sul piano del gioco espresso (inevitabile visti i pochi giorni a disposizione dal suo arrivo), anzi a tratti confusionaria ed impacciata senza nessuno in grado di dettare i tempi di gioco a centrocampo. Orfana di Arrigoni in cabina di regia per squalifica, Paolini e Mbaye faticavano ad offrire palloni giocabili alle punte.

Neanche i molti calci piazzati (ne abbiamo contati oltre dieci) di cui i rossoblu hanno usufruito, hanno avuto miglior sorte, con cross dalla trequarti sballati e mai incisivi, quando invece in Serie D spesso sono proprio le occasioni da palla inattiva a fare la differenza (vedi gol del Termoli).

Meglio nella ripresa, dove è stato forse proprio il gol subito, a dare una scossa alla Samb, complice l’errore tattico di mister Carnevale che sull’1-0 ha tolto un uomo a centrocampo, Longo, per inserire Esposito, sbilanciandosi troppo e peccando di presunzione. Difatti i due gol che sono valsi la rimonta, non sono frutto di azioni manovrate, ma di lanci lunghi dalla difesa, con annessi svarioni della retroguardia molisana colta in contropiede e disattenta nell’applicare la trappola del fuorigioco.

Bravo mister Alessandrini nella lettura della partita, quando ha capito che per sparagliare le carte in tavola servivano due punte e ha inserito Tomassini e Martiniello in tandem, mossa che quest’anno avevamo visto di rado.

Vedere il Campobasso momentaneamente a +7 e l’Aquila che passeggiava contro il Fano, è stato un bello spavento, per un quarto d’ora il campionato è sembrato finito. Insomma, cambia la guida tecnica, ma i problemi di scarso gioco evidenziati e rimproverati da tempo a mister Lauro, si intravedono ancora: non si possono regalare oltre 45′ agli avversari.

Servirà tempo per vedere l’impronta tattica del nuovo allenatore, ma oggi ciò che contava erano i tre punti. Siamo ancora vivi.