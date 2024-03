TERMOLI – Marco Alessandrini, allenatore Samb, nel post partita contro il Termoli:

“Complimenti al Termoli per aver fatto un’ottima prestazione e per averci messo in difficoltà, specialmente nel primo tempo dove abbiamo dovuto prendere loro le misure. Nel secondo tempo abbiamo subito il gol a freddo su un calcio piazzato alla prima vera occasione creata, è stato un peccato perchè fin lì non avevamo concesso nulla. Ma sono molto orgoglioso per la reazione dei ragazzi, bravi a reagire allo svantaggio. E’ stata una vittoria di carattere, faccio loro i complimenti. Martiniello? Fondamentale il suo ingresso perchè ha dato freschezza, ha trascinato i compagni con entusiasmo. Questa vittoria è importantissima per la classifica ma soprattutto per il morale, perchè oggi abbiamo dimostrato che anche nelle difficoltà siamo rimasti uniti e determinati nel cercare la vittoria. Ora bisogna portare avanti questo slancio motivazionale nelle partite che restano e dimostrare ai nostri tifosi che metteremo sempre in campo il massimo impegno. Tatticamente oggi ho cercato di sopperire alla mancanza di Arrigoni con gli ingressi di Mbaye e Paolini. Ci siamo dovuti affidare più a lanci lunghi che alle giocate palla a terra. Caratterialmente ho visto una squadra quadrata, forte, ma bisogna migliorare tecnicamente. Sono sicuro che il lavoro darà i suoi frutti. La classifica? Non guardo il Campobasso, sono appena arrivato e guardo solo noi stessi partita dopo partita”.