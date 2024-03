Pagelle a cura di Walter Del Gatto, tratte da Scienziati nel Pallone Magazine del 10 marzo

COCO: 6 Nulla può fare sul goal preso da calcio piazzato nel proseguo dell’incontro non viene mai impegnato da interventi importanti, si dimostra sicuro nelle uscite sui pochi palloni che il Termoli propone in avanti.

PAGLIARI: 5,5 Un primo tempo caratterizzato maggiormente a coprire il centrocampo, sotto di un goal si propone maggiormente in fase offensiva ma non trova supporto favorevole dai compagni di reparto.

PEZZOLA: 6,5 Buona partita ancora per il difensore rossoblù, non si lascia mai sorprendere dagli avanti avversari chiudendo ogni varco, cerca di trovare l’imbucata offensiva nei calci piazzati senza successo.

SIRRI: 6,5 Il capitano stavolta propone compattezza difensiva soprattutto durante le fasi d’attacco dove sposta in avanti il suo baricentro di marcatura, molto attento nei traversone del Termoli che controlla senza patemi.

ZOBOLETTI: 6 Nel primo tempo propone maggiormente azione offensiva rispetto al compagno Pagliari ma senza risultare efficace, a volte lento nelle giocate e in difficoltà difensiva, risulta determinante nel secondo tempo proponendo cross e assist dalla trequarti molto più incisivi.

BONTA’: 5,5 Cerca di dare ordine, ma per buona parte della gara soffre il pressing di centrocampo del Termoli dove la sua lentezza lo rende inconsistente, esce alla distanza grazie al vantaggio che gli permette di sfruttare una buona intelligenza tattica nella gestione del pallone.

MBAYE: 6 Nel primo tempo sembra fare l’attaccante aggiunto nel tentativo di supportare Tomassini, ruolo che non sembra calzare al centrocampista che invece trova maggiore consistenza arretrando il proprio baricentro.

PAOLINI:5,5 Lo abbiamo visto in ogni dove, spesso confusionario senza incidere positivamente sull’azione, la sua generosità la paga anche in fase di copertura dove il più delle volte si lascia superare troppo facilmente.

FABBRINI: 6 Gioca a sprazzi alternando buone giocate offensive a situazioni troppo cervellotiche che non portano a nessuna risultanza, arretra il proprio baricentro nel tentativo di superare il pressing asfissiante del Termoli.

SENIGAGLIESI: 6,5 Gioca maggiormente per la squadra in fase di impostazione proponendo inserimenti interessanti che lo portano a realizzare il goal della vittoria con un ottimo pallonetto.

TOMASSINI: 5,5 Vita dura per l’attaccante che da un po’ di tempo non riesce più a trovare la via del goal, corre molto a supportare la costruzione di gioco risultando macchinoso, in avanti ha un paio di situazioni favorevoli ma non riesce ad inquadrare la porta.

MARTINIELLO: 7 Il suo ingresso cambia tutto, il suo dinamismo su tutto il fronte d’attacco scompiglia la difesa del Termoli che viene sorpresa prima dallo stesso attaccante nel goal del pareggio poi allargando le maglie difensive per il goal del compagno che porta alla vittoria.

TOURE’:6,5 Nei 15 minuti che gioca dimostra qualità e sostanza gestendo sempre al meglio ogni pallone senza mai regalare nulla agli avversari.

SCIMIA: 6 Anche per lui, 15 minuti di sostanza che imbavagliano il centrocampo avversario permettendo di arrivare comodamente alla vittoria.

CARDONI: S.V.

SBARDELLA: S.V.

ALESSANDRINI: 5,5 Dire che la Samb ci sia piaciuta proprio no, cambia molto in termini di giocatori che tatticamente, soprattutto in un primo tempo dove il centrocampo proposto è risultato lento e impacciato incapace di superare sul piano di costruzione il pressing avversario, nel secondo tempo l’ingresso di Martiniello rivitalizza l’assetto tattico trovando il pareggio in una situazione sembrata più singolare che di manovra, a vantaggio raggiunto la squadra gioca sapientemente per amministrare il vantaggio senza mai arretrare troppo il proprio baricentro.