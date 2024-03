PICENO – “Grande soddisfazione per questo evento. Siamo riuscite, ancora una volta, a trasmettere alle donne l’importanza della prevenzione stimolando l’adesione agli screening anche in età giovanissima, a spiegare gli effetti positivi degli stili di vita corretti. Gli screening sono indispensabili per prevenire quelle patologie che le evidenze ci dicono essere le prime cause di mortalità e morbilità. Questa è la nostra mission e il mio orgoglio è quello di aver creato una rete di operatrici veramente in gamba – dichiara la dr.ssa Romina Fani Responsabile della Unità di Screening Oncologici di AST – preziosa è stata la collaborazione con la dr.ssa Lucia Mielli posizione organizzativa dei Consultori territoriali che è stata fondamentale come anello di congiunzione tra i vari servizi.”

Le ostetriche dei Consultori di Ascoli e San Benedetto, i medici e operatori del Dipartimento di Prevenzione, coadiuvati dalle crocerossine dei comitati della Croce Rossa Italiana delle due città, nelle quattro ore di iniziativa, hanno fornito informazioni e opuscoli specifici sulla prevenzione dei tumori femminili e del papilloma virus a circa 200 donne di tutte le età e raccolto più di 100 contatti di donne che nei prossimi giorni riceveranno un appuntamento per effettuare lo screening mammografico, il Pap test o l’Hpv test (il test più corretto in base a quanto previsto dalle linee guida per ogni fascia di età).

“Nella giornata dell’8 marzo abbiamo consolidato l’impegno degli operatori sanitari AST in eventi a favore della popolazione al di fuori dei luoghi di lavoro. Sottolineo l’importanza della collaborazione dei centri commerciali “Battente” e “PortoGrande” segno di un nuovo approccio di politica sanitaria allo scopo di raggiungere un elevato numeri di cittadini – commenta la dr.ssa Nicoletta Natalini – la partecipazione è stata ampia e i risultati lo dimostrano. E’ stata una importante testimonianza dell’attenzione al tema, l’insapettata quanto gradita presenza del sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e del sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo nei centri commerciali presenti sul loro territorio– continua la direttrice AST – è dimostrazione che enti e istituzioni, pubblico e privato, volontariato, insieme possono creare nuovi percorsi e fare davvero tanto e sempre meglio per il bene della popolazione del Piceno”.