TERMOLI – Tutto pronto al “Cannarsa” per Termoli-Samb.

NOTE

Giornata di sole, padroni di casa in maglia bianca con inserti rossi, ospiti in rossoblu.

FORMAZIONI

TERMOLI (4-3-3): Maresca 04, Caiazza, Thiaw 05, Scoppa, Hutsol, Longo (65′ Esposito), Sicignano, Burzio, Hernandez, Garzia 04, Barchi 04.

All. Massimo Carnevale. A disp. Lombardo, Colarelli 04, Allegretti 06, Maiorino 03, Gabrielli 05, Corcione, Rinella 04, Ousfar 05.

SAMB (4-3-3): Coco 03, Pagliari 04, Sirri, Pezzola, Zoboletti 05, Bontà, Mbaye 04 (83′ Toure 05), Paolini (62′ Martiniello), Fabbrini (90+2′ Cardoni 04), Senigagliesi (83′ Scimia), Tomassini (87′ Sbardella).

All. Marco Alessandrini. A disp. Ascioti 04, Barberini, Pietropaolo 03, Lonardo 05.

ANGOLI 0-1

AMMONITI Garzia (T)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

7′ Fase di studio tra le due squadre, con molti duelli a centrocampo.

8′ Il primo tentativo è del Termoli, Burzio in contropiede libera il destro dal limite, Coco blocca.

11′ Calcio di punizione per la Samb, Senigagliesi crossa sul secondo palo, ma Sirri non ci arriva.

15′ Altra punizione dalla trequarti per i rossoblu, Senigagliesi ci riprova ma Maresca respinge coi pugni in corner.

16′ Sugli sviluppi dell’angolo Sirri ci prova col mancino. Blocca Maresca centralmente.

20′ Nel frattempo, Campobasso e Avezzano sono sull’1-1. Pareggio dei Marsicani.

21′ Punizione dai 30 metri per la Samb. Senigagliesi calcia alle stelle.

26′ Altro calcio da fermo per i rossoblu, dall’out di sinistra. Senigagliesi spreca tutto sulla barrira.

39′ Gol dello 0-1 annullato a Mbaye per fuorigioco, aveva staccato benissimo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato.

45′ Finisce senza recupero il primo tempo, privo di occasioni nitide.

SECONDO TEMPO

47′ Punizione dal limite per il Termoli. Burzio trova il sette con un gran destro che supera la barriera. 1-0.

55′ Contropiede pericoloso dei padroni di casa, Hernandez sbaglia la rifinitura e grazia la Samb.

61′ Cross da sinistra di Longo, Coco blocca in presa alta.

64′ Burzio prova la conclusione da fuori area, ma non trova la doppietta. Alto.

65′ 1-1 SAMB! Lancio di Zoboletti in profondità a pescare perfettamente Martiniello sul filo del fuorigioco, il neoentrato arriva a tu per tu con Maresca e lo supera con freddezza. Tutto pari.

72′ L’HA RIBALTATA LA SAMB: azione simile a quella del pareggio, pallonetto millimetrico di Senigagliesi e 1-2 Samb.

85′ Cross tentato da Martiniello, blocca Maresca.

90′ Assegnati 5′ di recupero, mister Alessandrini inserisce Sbardella per Tomassini e si mette a 5 in difesa.

90+5′ Finisce qui, la Samb batte 2-1 il Termoli in rimonta, non senza difficoltà. Buona la prima per mister Alessandrini.