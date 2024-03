ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella (45’ st Sharif), Veccia, De Cesaris, Stacchiotti, Zadro (6’ st D’Intino), Pietropaolo, Galli (30′ st Picciola), Napolano, Cialini.

A disposizione: Tamburini, Mbjeshova, Wade, Liberati. Allenatore Salvatore Fusco

CASETTE VERDINI: Grifi, Bordi, Palmucci (14′ st Gentilucci), Lami (37′ st Malaccari), Menchi, Ciurlanti (22′ st Russo), Telloni, Guing, Ulivello (43′ st Mandolesi), Kakuli, Romanski.

A disposizione: Ripani, Piermartiri, Cantarini, Conforti. Allenatore Roberto Lattanzi

Arbitro: Laura Mancini della sezione di Macerata

Marcatori: 16’ pt Galli (R), 36’ pt aut. Pietropaolo, 23’ st Stacchiotti

Note. Circa 250 gli spettatori presenti. Ammoniti: Zadro, De Cesaris, Telloni, Picciola. Angoli: 5-1. Recuperi 0’+6′.

MARTINSICURO – L’Atletico Centobuchi trova un successo fondamentale e dopo una grande partita vince per 2-1 contro il Casette Verdini. I biancazzurri con questi tre punti si portano momentaneamente al secondo posto.

Il primo tempo va in scena con un calcio di rigore per l’Atletico: è Cialini a guadagnarsi il penalty dopo essere stato atterrato da Grifi. Sul dischetto va Galli che con il mancino incrocia e il pallone va in rete per l’1-0 di casa. Poco dopo è Lami a scaldare i guantoni di Camaioni che respinge il colpo di testa. Alla mezz’ora arriva il pareggio degli ospiti: ripartenza dopo calcio d’angolo dei locali, con Telloni che viene servito in area sulla destra, crossa al centro a cercare Ulivello ma Pietropaolo anticipa e devia la sfera che finisce nella propria porta, 1-1.

Poco dopo l’inizio del secondo tempo Ulivello deposita in rete un contropiede orchestrato da Telloni ma è tutto fermo per fuorigioco. La gara si fa nervosa sia in campo che sugli spalti ma è sempre il Centobuchi a produrre gioco ed occasioni mancando di precisione in fase realizzativa. Al 25′ st arriva la svolta per i biancazzurri: calcio di punizione battuto da Veccia che in area trova il colpo di testa di Stacchiotti che beffa Grifi in pallonetto, 2-1.

Nel finale altra occasione per gli uomini di Fusco con Picciola che viene servito in profondità e in posizione centrale fa partire una conclusione con il sinistro ma Grifi si distende e salva.

Dopo sei minuti di recupero la gara finisce e l’Atletico Centobuchi può festeggiare una vittoria che significa molto a cinque giornate dalla fine del campionato, salendo a 44 punti in classifica. Il prossimo appuntamento sarà sabato 17 marzo al “Tommolini” di Martinsicuro dove i biancazzurri affronteranno l’Aurora Treia.