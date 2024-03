SAN BENEDETTO – Il binomio tra San Benedetto e la tappa finale della Tirreno-Adriatico dura da 58 edizioni. Un evento che ha un grande riscontro mediatico e soprattutto promozionale per la città. In questa edizione 2024 anche il mare sarà grande protagonista dell’evento. Lega Navale Italia, Circolo Nautico Sambenedettese e Circolo Velico Ragn’a vela hanno accolto con grande entusiasmo l’invito rivolto dall’amministrazione comunale.

Domenica 10 marzo atleti e iscritti animeranno in mare la tappa finale della Corsa dei Due Mari con barche a vela, da canottaggio, canoe e kajak, tempo permettendo. Tutte le imbarcazioni dovranno essere in acqua dalle 14 alle 16 nell’orario previsto per il collegamento in diretta televisiva.

“Le nostre imbarcazioni – dice Doriana Marini, presidente della Lega Navale Italiana San Benedetto – partiranno da due punti differenti. Dal nostro centro sportivo in spiaggia concessione 45 Bis prenderanno il mare le squadre agonistiche di canoa e canottaggio che si muoveranno sempre all’interno delle scogliere frangiflutto. Dal nostro rimessaggio al porto si muoveranno sia la squadra vela che le imbarcazioni a motore. L’importante è essere in porto per le 12:30 – 13 perché poi chiuderanno il circuito e non potranno raggiunge lo scalo di alaggio. Colgo l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale per l’ottima iniziativa che abbiamo subito sposato”.

“Come Circolo Nautico Sambenedettese ASD – aggiunge la Vicepresidente Laura Cennini – abbiamo convolto i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 18 anni che fanno parte della nostra squadra agonistica. Faranno un allenamento con i laser e poi si ricongiungeranno con le imbarcazioni degli altri circoli che partecipano all’evento. Una gran bella iniziativa che servirà anche per promuovere le bellezze di San Benedetto. Le riprese dall’alto di barche in mare sono sempre molto suggestive e speriamo che anche le condizioni meteo ci diano una mano”.

“Per il Circolo Ragn’a vela -afferma il presidente Camillo Carminucci- è un grande onore partecipare a questo evento che dà lustro alla nostra città. Una gran bella iniziativa in concomitanza con la tappa finale della Tirreno-Adriatico. Abbiamo subito raccolto l’invito del Comune non solo per l’evento sportivo, ma anche perché l’amministrazione comunale c’è stata sempre vicina sia per il restauro della vecchia lancetta che per le iniziative che, come circolo, portiamo avanti”.

“Ringrazio i tre circoli per la loro disponibilità -è la chiosa dell’assessore allo sport e turismo Cinzia Campanelli- perché con le loro vele evidenzieranno ancora di più le bellezze della nostra città. Per San Benedetto la Tirreno-Adriatico rappresenta un importante veicolo promozionale. Con questa iniziativa oltre i territori collinari e i paesi dell’hinterland rivierasco verrà valorizzato anche il mare e sicuramente avremo un grande ritorno sia di immagine che di presenze per la prossima stagione estiva 2024. Chi si collegherà in diretta per seguire la gara avrà modo di apprezzare ancora di più la nostra città”.