MONSAMPOLO DEL TRONTO – Buio pesto nel primo tempo per la banda di mister Giordani, che nonostante gli svariati tiri rivolti verso il portiere di casa Macci, bravo a sventare ogni pericolo, ha peccato troppo spesso di precisione sottoporta, permettendo, prima a Giordani e poi al grande ex, Massimo De Carolis (che non ha esultato in segno di rispetto verso la sua ex squadra), di realizzare i due gol con cui il CSI Stella ha chiuso in vantaggio i primi 30′.

Dopo la strigliata di mister Giordani negli spogliatoi la Samb prende coraggio e, al termine di un forcing asfissiante, riesce prima a pervenire al pareggio con la splendida doppietta in un giro di orologio di Cancrini, poi la ribalta col solito capitan Mindoli a 10 minuti dalla fine. Il CSI Stella gioca solo in contropiede e proprio da quest’ultimo riesce a giungere al pareggio: su un cross basso messo in mezzo è però lo sfortunato Andrea Taffora a trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, andando fortuitamente a toccare il pallone spedendolo beffardamente alle spalle di Colletta, impeccabile fino a quel momento e che nulla ha potuto contro l’avversità del fato. La Samb muove, dunque, la classifica con questo punto, che lascia un bel rammarico se si pensa che anche il Castrum Lauri è rimasto inchiodato sul pari a Corridonia e che l’Ascoli è riuscito ad uscire con i 3 punti in tasca dal confronto con l’Audax Montecosaro, condannando così i rossoblù alla quarta posizione in graduatoria. Appuntamento ora a venerdì 15 marzo, quando alle 21 la Samb sarà chiamata alla vittoria con il lanciatissimo Real Eagles Virtus Pagliare.