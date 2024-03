CUPRA MARITTIMA – La candidatura di Piersimoni per il secondo mandato a Sindaco di Cupra è un chiaro segnale che il primo cittadino in carica vuol dare ai suoi concittadini.

“È una scelta che nasce dalla volontà di garantire continuità al lavoro svolto in questi anni – prosegue il Sindaco – ma anche dalla consapevolezza che occorre portare a compimento gli impegni presi completando i progetti avviati in questa consiliatura. Molto è stato fatto ma molto resta ancora da fare. Sono stati cinque intensi in cui abbiamo dovuto affrontare la pandemia da Covid-19 e la successiva ripartenza”.

E continua dicendo:” Tanti gli interventi realizzati, dalla valorizzazione del Paese Alto, dove a breve inizierà il restauro delle mura, agli investimenti in edilizia scolastica, con il prossimo avvio dei lavori”.

Un uomo che non finisce mai di ringraziare gli assessori e i consiglieri che, come una squadra, hanno lavorato al suo fianco condividendo gli ideali che li hanno spinti a candidarsi e l’obiettivo di impegnarsi per il bene comune.

“Un ringraziamento speciale va a tutti i cittadini. Personalmente ho sempre cercato di favorire il dialogo e il confronto con tutti. Spero che quanto fatto in questi anni sia stato all’altezza delle loro aspettative. E spero che, sulla base di questo, vorranno darci la loro fiducia anche per i prossimi cinque anni” queste le sentite parole di Piersimoni e il suo appello istituzionale all’intera Comunità.