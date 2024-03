GROTTAMMARE – Il palco del teatro dell’Energie di Grottammare si tinge di giallo.

Domenica 10 marzo, alle ore 17, andrà in scena l’ultima replica dello spettacolo “Se uccidessi mio marito” , ispirato ad un romanzo di Agatha Christie, per la regia di Rachele Morelli.

La vicenda ruota attorno al misterioso omicidio di Lord Edgware, un caso complicato che metterà a dura prova persino le abilità investigative del celebre Hercule Poirot.

In scena: Alessia Rivosecchi, Manuel Coccia, Nicola Montefiori, Gaia Dellisanti, Simone D’Angelo, Marcello Rosati, Anna Bruti, Francesca Bonanno, Lorella Ruggieri, Maria Francesca De Laurentis, Andrea Maranesi, Perla Amabili, Laura Melzi, Marisa Amoroso, Federico Palloni, Daniela Doria, Cecilia Luciani e Andrea Postacchini.

Le scenografie sono a cura di Lorenzo Rossi. Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia “Rattattù” e realizzato per l’occasione in collaborazione con il Comune di Grottammare, l’Associazione “Presepe Vivente” di Grottammare e la Consulta delle Pari Opportunità.

Il presidente della Compagnia Luca Vagnoni e la vicepresidente Clarita Baldoni dichiarano orgogliosi: “Siamo felici di portare questo spettacolo di qualità a casa nostra, Grottammare, che ci ospita nel suo meraviglioso Teatro. Rattattù ha dimostrato in questi anni di essere una realtà poliedrica nell’ambito teatrale e culturale e lo dimostrano le numerose collaborazioni con i Comuni, le scuole e le associazioni. Una realtà in grado di produrre e realizzare spettacoli di grande livello come quello che andrà in scena domenica. La nostra, inoltre, è una compagnia ormai radicata in maniera trasversale su un ampia porzione del nostro territorio regionale. Basti pensare che una delle nostre produzioni originali, la più grande realizzata ad oggi, che debutterà il prossimo autunno, vedrà in scena un cast di oltre quaranta elementi di tutte le età e di diverse provenienze, dalla provincia di Fermo a quella di Ascoli.”

Ma “Rattattù” ha nel suo dna anche una grande attenzione al sociale.

“Parte del ricavato – aggiungono Vagnoni e Baldoni – sarà destinato ad un importante progetto di teatro sociale di AIPD – Associazione Italiana Persone Down regionale, una realtà straordinaria a cui ci lega un grande affetto e che si impegna da anni in progetti straordinari inclusione sociale promuovendo l’autonomia dei ragazzi che ne fanno parte”.

I biglietti hanno un costo di 12 euro.

È consigliata la prenotazione via WhatsApp ai numeri 347 7739996 oppure 327 7978046.