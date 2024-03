GROTTAMMARE – A partire da oggi, 8 marzo, diventa operativo l’ingresso realizzato nei giorni scorsi sul lato sud della recinzione dell’edificio scolastico in Zona Ascolani.

Con esso, anche l’ordinanza del Comando della Polizia locale che regolerà la viabilità nel tratto sud di via Pascoli, limitatamente negli orari scolastici di entrata e di uscita degli studenti.

Il nuovo accesso si affaccia in Piazza Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Lo spazio è confinante con il tratto sud di via Pascoli, dove è stata necessariamente spostata la fermata degli scuolabus.

La riorganizzazione prevede (esclusivamente negli orari di ingresso/uscita) la chiusura al transito veicolare del tratto di strada interessato, compreso tra piazza Carducci e via Zuccoli, con il posizionamento di transenne.

La necessità di modificare l’ingresso scolastico nasce per differenziare i percorsi degli studenti dell’Ic Leopardi da quello dell’impresa esecutrice del nuovo refettorio nel piano seminterrato dello stabile scolastico. Da venerdì prossimo, infatti, partirà il cantiere dell’opera e mezzi e maestranze utilizzeranno il vecchio ingresso in via Alighieri.

Ulteriori dettagli qui: https://www.comune.grottammare.ap.it/comunicati-stampa/mensa-e-cucina-centralizzata-lavori-in-partenza-a-zona-ascolani/