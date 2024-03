SAN BENEDETTO – Si è parlato di pastorizia, di tutela ambientale e di prodotti di qualità, delle difficoltà della pastorizia, dello spopolamento delle aree interne, presso l’Istituto superiore – F. Buscemi – di San Benedetto, in un incontro denominato “La buona carne s’impara”, secondo di una serie di appuntamenti che si terranno nel mese di marzo.

Gli eventi, organizzati dal Consorzio di tutela Agnello del Centro Italia IGP, hanno l’obiettivo di formare i professionisti di domani e di promuovere una produzione pastorale ricca di rilevanti valori sociali, ecologici e culturali.

L’appuntamento sanbenedettese, a cui hanno partecipato il presidente della II commissione consigliare – Regione Marche Andrea Putzu, i docenti ed il dirigente dell’istituto, F. Buscemi che ha coordinato l’incontro, i vertici del consorzio ed alcuni giovani pastori – ha avuto come tema centrale la qualità delle carni di Agnello del Centro Italia IGP, le modalità di allevamento, l’ambiente, la biodiversità vegetale e l’inscindibile legame con il territorio.

Si sono succeduti interventi del consorzio, di un giovane pastore, Vito Ricciotti, consigliere del consorzio, supportati dalla proiezione video – sono state anche trattate la storia e le origini del prodotto, la tracciabilità e le caratteristiche del disciplinare. Cristian Crescenzi maestro macellaio ha effettuato una dimostrazione de i tagli della carne di agnello e le relative preparazioni di macelleria pronte a cuocere.

L’attività si è, poi, spostata in cucina, dove gli alunni del 4 anno si sono cimentati nella realizzazione di ricette tradizionali e innovative con le carni di agnello del centro Italia IGP, che sono state presentate alla giuria e agli ospiti presenti dagli allievi e dal prof. Giovanni De Mola. Dopo la degustazione la giuria esterna presieduta da Stefania Mezzina ha dichiarato prima classificate la Classe 4 AENO BENO CENO con la ricetta.

L’intervento del presidente della II commissione del consiglio regionale delle Marche Andrea Putzu

«Ricordo come da oltre 12 anni, per l’iniziativa di alcuni imprenditori fermani ha avuto inizio la storia della filiera certificata I.G.P. dell’Agnello del Centro Italia», ha esordito il presidente, «onore agli allevatori che mettono a disposizione dei nostri chef, un prodotto per promuovere il territorio marchigiano, dove sicuramente contribuisce ad incentiva il turismo eno-gastronomico. La qualità e la sostenibilità, sono elementi portanti e caratteristici dell’agricoltura e della zootecnia marchigiana, grazie anche alla straordinaria biodiversità dei nostri territori».

«Valorizzare l’agnello del centro Italia», ha proseguito Putzu, «significa anche tutelare il paesaggio, conservare l’attività economica nelle nostre montagne e quindi preservare e salvaguardare le comunità rurali e le attività zootecniche secolari». «Sono soddisfatto e ben felice», ha concluso il presidente, «che momenti formativi come questi vengano rivolti agli studenti per far conoscere loro “la buona carne”, la sua origine e la sua storia».

Un importante evento formativo – informativo per i futuri chef

Il coordinatore dell’incontro didattico e dirigente scolastico Vincenzo Moretti ha evidenziato l’impegno dei docenti dell’istituto per promuovere le produzioni territoriali.

«Promuovere una produzione di qualità come l’Agnello del Centro Italia», sottolinea il presidente del Consorzio di Tutela, Nunzio Marcelli, «significa mettere in condizione i nostri chef, d’informare anche i loro futuri clienti italiani e stranieri. Soprattutto i turisti stranieri potranno essere quelli che richiedono un menù con la presenza dell’agnello certificato anche in considerazione che all’estero il consumo medio pro-capite è molto superiore a quello italiano e sono sempre molto interessati alla storia del prodotto e alla sua origine, e al territorio dove essi hanno trascorso le vacanze».

Il consigliere del consorzio e giovane pastore, Vito Ricciotti, ha offerto una concreta testimonianza dei sacrifici della vita pastorale, del rammarico della scarsa considerazione economica dei prodotti – carne, latte e lana – e dell’importanza dei servizi ambientali realizzati a favore della comunità, con il mantenimento della bio-diversità, la protezione dagli incendi e di mantenimento del paesaggio, svolti dal pastore e dalla pastorizia in generale.

Ricciotti ha affermato inoltre: «Chiedo al consumatore marchigiano di preferire, nel momento dell’acquisto, la nostra carne I.G.P. di origine e qualità certificata e desidero informarlo, che grazie alla tipologia di rintracciabilità, con il QRcode, adottata dal consorzio, possiamo offrire informazioni sul prodotto acquistato anche molto dettagliate e dire che sulla qualità del suo prodotto, il pastore ci mette la faccia».

La professoressa Cinzia Quagliarini, nel suo intervento, relativo agli aspetti nutrizionali della carne di agnello, ha evidenziato come essa costituisce parte integrande della dieta mediterranea, oltre ad essere particolarmente idonea per lo svezzamento dei bambini, ma anche per i giovani nella fase dello sviluppo e per le persone anziane. «Grazie alla tipologia di allevamento, al pascolo per almeno 8 mesi, si stabilisce un ottimo rapporto omega 6- omega 3» sottolineando inoltre che «questa carne è un’ottima fonte proteica a alto valore biologico».

Il direttore Giampaolo Tardella ha offerto un contributo nell’illustrare il disciplinare di produzione, certificazione, tracciabilità e rintracciabilità del prodotto presso punti vendita, ristoranti e agriturismi.