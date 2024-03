MONTEPRANDONE – È la resa dei conti. Ultima partita della stagione regolare per l’Handball Club Monteprandone, sabato alle 18.30. E posti playoff, due, da assegnare. Finale palpitante nel girone C di Serie A Bronze.

I verdi, di nuovo primi in classifica insieme al Team Mascalucia (a quota 20) dopo il successo nell’ultimo turno ad Altamura, ospiteranno Noci, due punti sotto (18). Mascalucia, invece, riceverà la visita di Pescara. Tre squadre in lizza, insomma: una si fermerà nel fine settimana, non partecipando alla seconda fase della stagione, al via il 23 marzo. Per Monteprandone sarebbe il coronamento di un campionato vissuto da protagonista dall’inizio alla fine.

HC al completo in vista del match di sabato. Coach Andrea Vultaggio sta lavorando duro per mantenere alta la concentrazione.

Arbitrano Della Maggiora e Nocentini. Al solito al palazzetto di via Colle Gioioso l’ingresso sarà gratuito.

Qui il quadro completo dell’ultimo atto della regular season.

Chieti-Il Giovinetto 09/03 ore 15

Team Mascalucia-Pescara 09/03 ore 16.30

HC Monteprandone-Noci 09/03 ore 18.30

Gaeta-Altamura 10/03 ore 18