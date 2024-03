ROMA – Dopo la tifoseria gemellata del Bayern di Monaco, anche i supporter della Roma esprimono la loro vicinanza ai tifosi Sambenedettesi in merito alla demolizione dello stadio Ballarin. Lo striscione è apparso sugli spalti il 7 Marzo, in occasione del match di UEFA Europa League contro il Brighton. La scritta recita: “La storia non si demolisce, vicini agli amici della Samb”