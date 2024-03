PEDASO – Il concorso pedasino, dell’itinerante Zelig Open Mic nazionale, approda nel sito ufficiale dell’importante kermesse comica, al fine di completare la rosa dei finalisti in gara nel gran gala finale del 16 marzo, con ospite Giovanni Cacioppo. Sarà, infatti, data la possibilità al popolo del web, di votare gli ultimi 2 comici, in segno di riconoscimento per l’ottimo risultato fin ora dimostrato nelle due recenti semifinali.

Una kermesse che si avvia verso la fase conclusiva e che già un successo sembra averlo raggiunto, ossia quello di portare alla ribalta la sorprendente e vivace comicità marchigiana.

Sarà possibile esprimere un voto, nello slot temporale, da oggi 7 marzo fino alla giornata di lunedì 11 marzo, attraverso la visione dei video comici, al seguente link https://areazelig.it/video_poll.php?city_id=15 .

Le parole di Giuseppe Cameli e Lea Calvaresi

Giuseppe Cameli presidente della kermesse e Lea Calvaresi, madrina della kermesse finale, affermano: “Per noi e tutto il nostro prezioso staff è un ulteriore gratificazione per la scommessa e l’intuizione avuta mesi fa. Mai avremmo pensato di poter approdare nei canali ufficiali della manifestazione umoristica per antonomasia più celebre d’Italia. Non ci resta che invitare tutti al voto, attraverso le nuove vie della condivisione dell’arte comica. Ringraziamo di cuore l’autore Giancarlo Bozzo e la Città di Pedaso per aver creduto e dato possibilità di esprimere alla nostra di squadra la decisa volontà di essere protagonista nel terzo settore“.