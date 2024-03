CUPRA MARITTIMA – Si dà il via a questa brillante ‘palestra’ di scrittura per la scena che avrà luogo presso la sede della Biblioteca cuprense – viale Stazione, binario 1 – a partire da venerdì 8 marzo. L’insegnate sarà l’appassionato Dr. Simone Amabili, regista e drammaturgo di grande rilievo intellettuale.

Il corso nasce dall’intuizione di dare spazio e tempo alla pratica della scrittura teatrale. Scrivere è spesso un atto individuale, tuttavia questo non significa che debba essere un atto solitario. Il corso si propone come uno spazio di condivisione in cui un gruppo acquisisce degli strumenti teorici tecnici da applicare nella pratica individuale della scrittura di scena. In questo spazio ogni partecipante può trovare il proprio sentire creativo.

Questo laboratorio è rivolto a chi ha più di 14 anni e ad un massimo di 20 partecipanti. Per seguire gli incontri formativi non è richiesta alcuna preconoscenza di base, solamente tanta voglia di mettersi in gioco, curiosità e fantasia.

Per saperne di più e provare a creare magia insieme, approfittate numerosi a questa occasione. In alto le penne e non esitate oltre di fronte alla bellezza della scrittura.

Per maggiori informazioni di seguito trovate i contatti, 370/3201040 e biblioteca@comune.cupra-marittima.ap.it