SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento della rassegna teatrale “Voci d’artista” del cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto, a cura di Caleidoscopio APS.

Sabato 9 marzo, alle ore 21,15, andrà in scena “Prima di ogni altro amore” di Sergio Casesi, con Gea Rambelli e Stefano Tosoni, una produzione Proscenio Teatro, per la regia Alberto Oliva. Nel biennio 2022/2023 ci sono stati due centenari straordinari, quello di Pier Paolo Pasolini e di Maria Callas, due artisti che, nei rispettivi ambiti, sono stati imprescindibili ed eterni. Il loro rapporto intenso e creativo, doloroso e travolgente, è illuminante per comprendere meglio il poeta e la cantante, ma anche l’uomo e la donna calati nella storia del nostro paese. Da qui nasce questo dialogo che scivola fino alla confessione e fino alla parola che diventa rifugio e salvezza. Al termine dello spettacolo, incluso nel prezzo del biglietto, ci sarà il momento “C’è di più”, un dibattito tra pubblico e attori.

Un nuovo anno di novità è iniziato per la CaleidoFamily, l’iniziativa di sostegno al teatro con appuntamenti teatrali, gadget e regali che si vuole prendere cura di ognuno. Le iscrizioni sono aperte.

