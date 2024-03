CUPRA MARITTIMA – Aperti i dialoghi e le opportunità di confronto tra l’Amministrazione Comunale e l’intera cittadinanza. Si andrà quartiere per quartiere, ascoltando in forma attiva opinioni, pensieri e proposte dei residenti in giro per la città. Un’occasione di grande confronto per la messa in luce dei temi che più stanno a cuore ad ognuno delle parti sentite in causa, in modo decisamente costruttivo.

Il primo incontro in calendario ci sarà giovedì 7 marzo alle ore 21.15 con il Quartiere 2 Civita presso il Ristorante Primo Sole di Cupra.

Importante porre il focus sulla straordinaria forza di questa iniziativa comunale itinerante. In questo modo si dà la possibilità ai cittadini di partecipare attivamente al benessere della propria comunità, contribuendo con l’arte del ‘fare comune’ al fine di poter crescere insieme e continuare a migliorarsi sempre.

La presenza a questi appuntamenti in calendario è a dir poco interessante. Essenziale l’esserci della propria ‘voce’ all’interno del tessuto comunale, ciò consente il co-creare di un divenire collaborativo e lungimirante per il comune di Cupra.