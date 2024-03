SAN BENEDETTO – L’US Samb comunica le informazioni sui biglietti per il match contro il Termoli Calcio 1920, valido per la ventiseiesima giornata del campionato Serie D (girone F) ed in programma domenica 10 marzo allo stadio Cannarsa (ore 14.30).

Per il settore ospiti sono disponibili 115 tagliandi al prezzo di €15,00 (più diritti di prevendita), acquistabili da ora fino alle 19 di sabato 9 marzo (botteghino ospite chiuso il giorno del match) presso tutti i punti Vivaticket di San Benedetto del Tronto e Porto d’Ascoli.