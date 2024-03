FERMO – Il più importante evento gastronomico del centro Italia giunge quest’anno alla sua 32esima edizione.

Dal 9 all’11 marzo a Fermo Forum ecco Tipicità Festival, il cui slogan sarà “Armonia di sapori e territori”.

Nell’ambito di questa importante manifestazione, lo stand Sviluppo Rurale Marche presenterà un ricco programma di incontri, che vedranno protagoniste tante realtà del territorio, dalle cantine alle associazioni alle cooperative.

Su un percorso di diecimila metri quadrati saranno ospitati non solo produttori e consumatori ma anche turisti, food trotters, wine lovers, gourmet, giornalisti ed accademici.

Eventi dedicati al racconto del territorio si svolgeranno al centro del padiglione, mentre il “Teatro dell’esperienza” ospiterà gli appuntamenti gastronomici.

Il “tuffo nei localismi” sarà al centro del rinnovato format offerto dal percorso espositivo di “Tipicità experience” che, aprendosi ad esperienze di viaggio e di gusto del Belpaese, mira a restituire tutti i colori della tipicità d’Italia. Da quest’anno presente nell’ambito del padiglione anche l’area “Tipicità Benessere”.

Col percorso espositivo Autocthon si darà invece voce alla biodiversità, a tutto quel panorama di produzioni legate indissolubilmente al territorio, dalla vigna all’ulivo passando per i grani antichi.

Torna il Mercatino, con tutti i suoi contenuti valoriali, capace di innescare intense emozioni, ormai sopite o del tutto dimenticate, come la piazza, il clima di festa, le sfumature folkloristiche, i profumi, il chiacchiericcio e la confusione come piacevole colonna sonora e, infine, l’incontro con il produttore che narra le sue creazioni.

Nella nuova “Cantinetta”, spazio alle degustazioni di vino per esperti e curiosi, che, come nella migliore tradizione italiana della cantina intesa come fucina di idee, accoglierà e renderà protagonisti i personaggi appartenenti a questo ambiente: vignaioli, olivicoltori, agricoltori custodi di specie dimenticate, produttori di conserve, salumi e formaggi.

Si ripropongono due aree da sempre distintive della manifestazione: l’Accademia, arena show per grandi chef, e “Lievito & fermento”, uno spazio dedicato ad un distretto in vivace evoluzione, colorato speaker corner dove si racconta il mondo dei grani antichi, delle tecniche innovative, dei lieviti madre, delle farine, delle magie del forno e di tutto ciò che richiede tempo e pazienza per essere assaporato e valutato nei giusti modi.

Tipicità Festival è organizzata dal Comune di Fermo in collaborazione con Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche ed Anci Marche, con un nutrito pool di partner comprendente Atenei, aziende, entità territoriali e con il supporto del project partner Banco Marchigiano.