SAN BENEDETTO – Il progetto Erasmus “Our Water our Future”, che ha come partner l’Accademia Risorgimento di San Benedetto del Tronto, ha coinvolto scuole provenienti dalla Lettonia, Turchia e Polonia.

I dodici docenti, accompagnati dal project manager Alceste Aubert, hanno visitato il Museo del Mare.

Un ringraziamento va all’ufficio cultura del Comune di San Benedetto del Tronto che ha collaborato per far sì che si attivassero nuove sinergie per far conoscere i nostri territori ricchi di storia, cultura e di arte a docenti di altre realtà.

La delegazione proseguirà la sua esperienza visitando altri luoghi di interesse delle Regioni Marche e Abruzzo.

Intanto sono già programmati, nell’ambito del progetto, nuovi arrivi di studenti e insegnanti europei dall’Austria, Repubblica Ceca, Romania e Polonia.