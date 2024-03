SAN BENEDETTO – “Famosi anche in Germania, ma per i motivi sbagliati”: Alessandro Marini, presidente del Circolo Nord del Partito Democratico, attacca l’Amministrazione Spazzafumo in vista dell’imminente Tirreno-Adriatico e della non più lontana stagione estiva.

Segue la nota:

«Nonostante la tappa finale sia a San Benedetto dal 1967, a detta del Sindaco, solo negli ultimi anni la Tirreno Adriatica ha contribuito a pubblicizzare la città e a far conoscere al mondo le sue bellezze. E la cosa non ci stupisce, vista la megalomania che affligge il primo cittadino e la sua amministrazione, sempre in prima linea per passerelle e scatti che nulla apportano alla nostra città.

I dati del 2023, poi, cozzano, ancora una volta, con quanto sbandierato: seppur la stagione estiva sia andata benissimo – ma che San Benedetto sia una Ferrari guidata da un pilota bendato è sotto gli occhi di tutti -, la flessione a livello di presenze e arrivi è stata certificata e dovrebbe impegnare tutta l’Amministrazione a far sì che ciò non si ripeta. Dovrebbe, appunto, visto che in viale De Gasperi sembrano solamente interessati a mantenere la loro posizione inanellando fallimenti e figuracce che screditano la nostra immagine e ci restituiscono una città ferma, provinciale, sporca e senza alcuna prospettiva di futuro.

La programmazione turistica estiva, alle porte di Pasqua, è ancora un mistero e l’unica notizia che è stata condivisa è che gli eventi enogastronomici verranno spostati nelle aree ex Bocciofila e ex Galoppatoio, visti i disastri dell’anno scorso che trasformarono il salotto buono di San Benedetto in una gigantesca rosticceria o, peggio, in una stalla a cielo aperto giusto per accontentare il Presidente della Regione e la sua compagine. Un po’ poco, ci verrebbe da dire.

Siamo certi che, malgrado l’assenza della politica, alla fine il tessuto imprenditoriale e turistico cittadino saprà come sempre rimboccarsi le maniche e offrire l’accoglienza che ha sempre caratterizzato la nostra terra, ma da inguaribili ottimisti attendiamo sempre uno scatto di orgoglio da parte della Giunta, dell’Amministrazione e del suo primo cittadino».

L’esponente del PD locale conclude, con un certo sarcasmo: «Comunque, per quello che riguarda il buon nome di San Benedetto nel mondo, apprendiamo di essere famosi anche in Germania: il messaggio apparso su uno striscione dei tifosi del Bayern di Monaco contro la demolizione del Ballarin testimonia di certo una forma di attenzione per la nostra città. Purtroppo però per i motivi sbagliati».