SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento della rassegna “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi con il patrocinio e il sostegno del comune e della Regione Marche.

Venerdi 8 marzo, alle ore 18, al Palazzo Bice Piacentini di San Benedetto, Ylenia Vesperini presenterà il libro ”Komorebi. Riflessi di luce e consapevolezza“. Converserà con l’autrice Juana Romandini.

Ylenia Vesperini è nata a Rieti, ma sin dall’infanzia è vissuta a Roma, città che l’ha formata nella personalità. Giurista, ha mosso i primi passi del suo percorso professionale nei settori del marketing e della traduzione, grazie ai quali ha tratto la consapevolezza di quanto possa essere importante differenziare la comunicazione in base all’interlocutore e al contesto. Amante dei viaggi e cultrice della lingua italiana, è sempre stata appassionata di linguaggi, lingue e dialetti, che considera strumenti culturali preziosi da proteggere e veicolare per mantenere sempre il contatto con le proprie radici.

“Komorebi. Riflessi di luce e consapevolezza” è la sua prima raccolta di poesie in cui sono condensati, con lucidità ed amore per il dubbio, i primi trent’anni della sua vita. Il libro racconta della danza ancestrale tra luci e ombre, tra quelle del cosmo e quelle di ogni essere umano, tra le storie che si porta dentro e quelle che gli altri gli cuciono addosso, vivendogli accanto. Il continuo tentativo di vivere nella luce è una lotta costante a ripudiare tutte le ombre che cercano di risucchiare ogni linfa vitale, ogni anelito di felicità. Ma la poesia, così come l’osservazione della realtà e della propria anima, è in grado di ricordare in ogni momento come non si possa apprezzare alcuna luce, se non dopo aver sperimentato un periodo di buio. Ed allora l’invito è quello di trovare sempre la forza necessaria dentro di sé per riuscire ad abbracciare tutte le ombre che potranno venire incontro nel corso della propria esistenza, vivendo con la serena consapevolezza che, dopo ogni notte, per quanto lunga, sorge sempre il sole.