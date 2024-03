CUPRA MARITTIMA – Presso il Comune, nella fascia oraria 14:30-17:30, si svolgerà il corso informatico aderente al progetto ‘bussola digitale’. Un progetto regionale di educazione ai servizi informatici e digitali interattivi, per diffondere la cultura e rendere il cittadino in grado di fruire delle opportunità della digitalizzazione. Tutto questo attraverso corsi di formazione sia in presenza che on-line e appuntamenti per l’assistenza individuale con facilitatori presso 74 punti nel territorio.

Il suddetto corso in questione è finalizzato alla sensibilizzazione di bambini e genitori sui temi del digitale per rendere la navigazione sicura e senza pericoli anche per i più piccoli. Iniziare a conoscere questi temi sin da piccoli aiuta gli adulti e guida i bimbi nell’esplorazione sicura e consapevole del mondo digitale.

Durante il corso saranno introdotti i temi della sicurezza digitale, gli strumenti del parental control per l’impostazione di blocchi o limiti di utilizzo e la gestione cronologica.

L’evento è gratuito, non è necessario possedere alcuna competenza specifica e si è chiamati a portare solamente il proprio dispositivo per le esercitazioni.

Gradita la massima partecipazione dei cittadini a questa bella opportunità.