SAN BENEDETTO – Si rinnova, anche nel 2024, la collaborazione tra l’Accademia Chef e l’Associazione Albergatori “Riviera delle Palme”. Infatti è previsto un nuovo corso rivolto agli albergatori, come successo negli anni scorsi, che avrà per tema “il dessert per la ristorazione”. Lo stesso si svolgerà giovedì 7 marzo 2024 presso il Palariviera di San Benedetto, dalle ore 15 alle ore 19 circa.

Soddisfatto il Presidente dell’Associazione Albergatori, Nicola Mozzoni: “Un gran piacere aver rinnovato la collaborazione con Accademia Chef, formata da validissimi professionisti del settore e con grande esperienza nell’organizzazione dei corsi formativi a tema. Anche l’evento del prossimo 7 marzo sarà molto interessante e, come sempre, gratuito per i nostri associati. Spero vivamente che, anche in futuro, si possano fare eventi simili: veri e propri momenti di crescita e apprendimento di nuove tecniche utili a restare sempre al passo con i tempi. Tutto sviluppato per soddisfare le nuove esigenze dei nostri clienti”.

Fa eco, a quanto detto da Mozzoni, anche Roberto Morello, responsabile dell’Accademia Chef, che sottolinea: “Per noi il rapporto di collaborazione che si è creato con l’Associazione Albergatori è molto importante e auspichiamo di continuare sul percorso intrapreso anche nei prossimi mesi, magari con nuovi corsi rivolti alla categoria”.

Appuntamento, quindi, a giovedì prossimo per questo importante momento di aggiornamento e crescita professionale.