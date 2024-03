CUPRA MARITTIMA – Passando dalla tv ai libri fino ad arrivare al doppiaggio: “Nella mia vita mi è sempre stato detto che non potevo farlo. Io, invece, l’ho fatto. Sono entrata in questo mondo in punta di piedi e ne uscirò nello stesso modo, ma se riuscirò a portare anche una sola persona in più al cinema, in un mondo meraviglioso che tutti dovremmo apprezzare, allora sentirò di aver fatto qualcosa”.

Questa la regola del gioco che vale sempre secondo Benedetta Rossi, voce narrante straordinaria, che sarà ospite il 9 marzo all’evento cinematografico del Margherita. A detta della food blogger così tanto amata dagli italiani “Tutti gli esseri viventi che lottano per la sopravvivenza meritano rispetto”.

Un’avventura ai confini del grande Nord dove i protagonisti sono due volpi artiche, Kina e Yuk, alle prese con una natura selvaggia e un ecosistema fragile, dove i ghiacciai si sciolgono inaspettatamente diventando pericolosi puzzle di ghiaccio. Il doppiaggio narrante è di Benedetta Rossi che, come una mamma che racconta una storia avvincente ed emozionate ai propri bambini, conduce con “anima e cuore” gli spettatori in questo incredibile viaggio. Al cinema ‘Kina e Yuk alla scoperta del mondo’, firmato da Guillaume Maidatchevsky.

Mettersi nei panni degli altri, spiega Benedetta, è un esercizio soprattutto per i più piccoli che rappresentano il futuro e la speranza che qualcosa possa cambiare.

Accorrete numerosi in sala e godetevi lo spettacolo.