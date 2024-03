SAN BENEDETTO – Dopo circa 24 dall’esonero di Lauro, la Società rossoblu annuncia il nome del nuovo allenatore. La guida della squadra sarà affidata a Marco Alessandrini, classe 1954 è un allenatore di lunga esperienza. Dal 1989 ha allenato in serie C1 e C2, ed ha allenato tra le altre squadre, Fano, Ancona, Nocerina, Fermana, Recanatese , Pistoiese e Spezia con cui è riuscito a conquistare la Coppa Italia di serie C. È stato coach in carriera per 740 partite con una media di vittorie del 38%