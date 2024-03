SAN BENEDETTO – Il progetto dell’illustratrice sambenedettese Patrizia Capacchietti, in arte TrishaNipha su Instagram, è stato selezionato tra i primi migliori dieci al concorso nazionale di illustrazione Out of the box, al quale hanno partecipato ben novanta illustratori.

Il concorso è stato promosso dalla fondazione Querini Stampalia e Viessman Italia per raccontare per immagini il tema della sostenibilità e sensibilizzare sul valore delle scelte individuali come motore del cambiamento. Con le prime dieci tavole selezionate dalla giuria, composta da un esponente per ciascuna realtà promotrice, Stefania Brentaroli per Viessmann e Dora De Diana per Fondazione Querini Stampalia e da tre esperti del settore, l’illustratore Beppe Giacobbe, Marcella Peluffo per Associazione Autori di Immagini, l’illustratrice Camilla Pintonato, è stata allestita una mostra nel Portego della Biblioteca della fondazione Querini Stampalia a Venezia.

«Il tema green del concorso “Out of the box” – ha dichiarato Patrizia Capacchietti – mi ha incuriosita, in quanto trovo stimolante che l’illustrazione possa contribuire a immaginare un futuro nuovo e migliore. Mi occupo di illustrazione e grafica professionalmente dal 2017, ma non è affatto facile essere notati in dei concorsi, per questo la selezione è arrivata in modo inaspettato. Mi riempie di gioia il fatto che alcune delle mie illustrazioni abbiano attirato l’attenzione dei giudici, che ringrazio sinceramente. Provo grande soddisfazione nel sapere che il mio progetto è stato esposto fra i primi migliori dieci alla fondazione Querini Stampalia a Venezia».