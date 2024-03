SAN BENEDETTO/ GROTTAMMATRE – Circa 200 gli atleti del minibasket e settore giovanile presenti lo scorso week end al PalaSpeca per lo shooting day 2024 che incornicia lo splendido lavoro che le due società stanno portando avanti nell’ultimo triennio.

Momento di grande soddisfazione ed orgoglio per lo staff tecnico e dirigenziale che vede così tanti atleti di tutte le età condividere con entusiasmo il progetto formativo che, insieme alle famiglie, le due società perseguono: un percorso educativo e di crescita, fatto di tanti piccoli sacrifici quotidiani.

Sacrifici che oltre a portarli verso un costante e progressivo miglioramento tecnico hanno creato una coesione di gruppo appassionante.

Nelle parole dei due presidenti Straccia e Marzetti la visione che li accomuna: “I nostri ragazzi si impegnano e si divertono, e gli ultimi bei risultati in campo lo confermano. Oltre questo, la cosa più importante per noi, è prenderci cura e rispettare ogni ragazzo affinché abbiano sempre un atteggiamento in campo e fuori rispettoso dei compagni, staff, orari ed ambiente. Devono continuare cosi negli anni, affinché la palestra diventi anche “palestra di vita”.