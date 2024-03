CUPRA MARITTIMA – La macchina segnalata e verso la quale le forze dell’ordine stanno indagando è una Panda Bianca. Il sindaco Piersimoni, insieme alle autorità competenti, stanno ribadendo l’importanza di stare in guardia. Vanno avanti le indagini per identificare i fautori di queste truffe ai danni dei concittadini.

Se dovesse capitare che una persona in strada fa accostare asserendo, in modo assolutamente intenzionale e senza rigor di logica, che si è toccato e danneggiato lo specchietto o altri punti della sua macchina, prima di ogni altra cosa è caldamente consigliato chiamare la polizia municipale o i carabinieri.

Qualora qualcuno si ritrovi in queste stesse circostanze, ci viene ricordato di avvertire subito i carabinieri e non consegnare per nessun motivo né soldi né oggetti di valore. Con la collaborazione di tutti si evidenzia la massima attenzione e diffusione.