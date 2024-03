FOLIGNANO – Di seguito, nel virgolettato, la nota delle forze di Opposizione di Folignano, in merito al progetto, recentemente presentato, della nuova scuola a Piane di Morro.

“L’attenzione politica si accende a Piane di Morro, con la polemica scatenata dalla promessa della nuova scuola, presentata dal Sindaco Terrani in vista delle imminenti elezioni comunali. Dopo gli annunci relativi alla tanto discussa rotonda sulla Piceno Aprutina, è ora il turno della scuola di Piane di Morro, una comunità ancora alle prese con le conseguenze del sisma del 2016.

Da otto anni, i bambini della materna si trovano costretti a dover svolger le lezioni scolastiche in locali non idonei, una situazione che sfiora il limite della sopportazione. La proposta amministrativa per una nuova scuola, lungamente attesa e ora presentata, dopo anni segnati da burocrazia, errori progettuali e ricorsi al TAR, suscita però dubbi e preoccupazioni tra i residenti.

Il progetto, delineato dagli Amministratori Comunali, prevede un edificio su due piani, in una zona sismica equiparata ad Amatrice, priva di spazi verdi, senza una vera palestra provvista di spogliatoi e una mensa ad uso esclusivo della materna che precluderebbe qualunque discorso per un eventuale tempo pieno delle elementari. In un’epoca in cui le scuole sono progettate per promuovere il benessere e lo sviluppo dei giovani, i residenti si chiedono, visti anche i continui ritardi, se l’attuale Amministrazione Comunale abbia realmente intenzione di realizzare un edificio che soddisfi le esigenze della Comunità di Piane di Morro.

Come forze di Opposizione ci siamo da sempre battuti affinché venisse realizzato un edificio in grado di soddisfare gli standard sopracitati e che i tempi di realizzazione fossero i più brevi possibili in modo da ridurre al minimo il disagio per la popolazione di Piane di Morro. Dal momento in cui questi standard non verranno del tutto rispettati a causa delle discutibili scelte dell’Amministrazione Terrani, ci auguriamo quantomeno che questa volta non siano le solite promesse pre elettorali e che si passi finalmente ai fatti”.