COCO: 5,5 Preso il goal doveva unicamente presiedere la propria porta dedicando la sua attenzione alle situazioni di possibili contropiedi in cui lo abbiamo visto il più delle volte indeciso sul cosa fare.

PAGLIARI: 5,5 Tanto cuore tanta voglia di strafare che gli fanno buttare alle ortiche tante situazioni offensive interessanti, sul goal preso ha evidenti responsabilità dove la sua lentezza tiene in gioco il marcatore.

PEZZOLA: 7 L’unico in una partita desolante a distinguersi in tutto, combatte in ogni dove e realizza un goal da attaccante di razza con la cattiveria che è mancata ai suoi compagni in tante occasioni.

SIRRI: 5,5 Se la Samb ha perso la compattezza del girone di andata per buona parte è colpa sua non alzando mai il baricentro difensivo o abbassandosi sempre troppo velocemente in cui gli avversari trovano spazi comodi di inserimento.

ZOBOLETTI: 4,5 Lento, impacciato, gioca sempre con due o tre tempi e soprattutto troppi errori di impostazione consegnando fin troppo facilmente la palla agli avversari, qualche buon cross dalla trequarti.

ARRIGONI: 5,5 In una partita confusionaria ci aspettavamo che prendesse le redini del gioco e invitasse la squadra a maggior ordine in campo in realtà sparacchia molti palloni senza alcuna prospettiva offensiva.

SCIMIA: 6 Fino alla sostituzione era tra i pochi che riusciva a impostare qualcosina di semplice e funzionale in un primo tempo a dir poco scadente. Viene sostituito quando aveva ancora energia per poter incidere.

TOURE: 6 A volte è sembrato che si trovi nella condizione di dover gestire il centrocampo da solo ma poi per fare tanto realizza niente in un contesto davvero troppo difficile per la sua esperienza.

FABBRINI: 6 L’unico in grado di saltare l’uomo e creare la superiorità numerica, ma poi il suo attaccamento per la palla lo porta ad esaurirsi troppo presto e commettere molti sbagli di presunzione.

SENIGAGLIESI: 5 Le occasioni per superare l’avversario e puntare la porta le ha avute ma non è mai riuscito a spuntarla fino a spegnersi definitivamente ed essere completamente inconsistente per tutta la ripresa.

MARTINIELLO: 5,5 Nel primo tempo ci prova in un paio di occasioni ma non trova mai lo spunto, poi anche lui esaurisce le forze sprecando nella ripresa un paio di opportunità interessanti.

BONTA’: 5,5 Rileva Scimia a inizio ripresa per cercare di costruire quel gioco necessario a proporre qualche idea offensiva, missione fallita!!!

TOMASSINI: 5,5 Il suo ingresso non cambia l’inerzia offensiva anche perché se il centrocampo non gira e senza i cross di Battista lui sembra completamente depotenziato.

CARDONI: 4,5 Quando si cerca il cambio di passo e un giocatore che trasmetta uno spirito arrembante non è certo lui, la sua prestazione sotto il profilo caratteriale veramente povera.

PAOLINI: 5,5 In molti ci aspettavamo l’ingresso di un giocatore fisicamente forte in grado di poter combattere la battaglia degli ultimi minuti, non era certo lui il giocatore che serviva.

LAURO 4,5: C’è un detto che dice “chi ha il pane non ha i denti”, oggi calza a pennello al nostro allenatore che sembra ragionare come camminano i gamberi ovvero all’indietro, il primo tempo la squadra gioca buttando unicamente “palla lunga e pedalare” con la difesa sempre ad abbassarsi troppo velocemente concedendo ampi spazi di inserimento agli avversari, nel secondo tempo propone un minestrone senza sale e condimento capace solo di creare tanta confusione in cui la squadra priva di idee mostra tanta sofferenza nella fase d’impostazione di un gioco che sembra non esistere.