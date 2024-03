Commento di Antonio Di Salvatore, da Scienziati nel Pallone Magazine di domenica 3 marzo.

Partiamo da un presupposto. Il campionato non è finito oggi. Ma se la Samb vuole concedersi una speranza di dare un senso allo scontro diretto col Campobasso, deve togliersi di dosso le incertezze e i troppi freni a mano tirati visti oggi.

Mancano gioco, fluidità di manovra e sovrapposizioni per aiutare il compagno. Lo schema “palla a Fabbrini e speriamo bene“, non può funzionare sempre. Il Monterotondo ci ha messo del suo, con tanto ostruzionismo, spezzettando il gioco, perdendo tempo ad ogni occasione. Il fatto di essere in vantaggio fuori casa ha amplificato il tutto, ma questa non può essere una giustificazione, qualsiasi squadra che lotta per la salvezza avrebbe probabilmente fatto lo stesso.

La cosa che più dovrebbe far preoccupare mister Lauro, è il fatto che oggi erano proprio gli ospiti a palleggiare meglio, giocando a due tocchi e mandando puntualmente fuori tempo i rossoblu, costretti sempre a rincorrere.

Nel primo tempo, il centrocampo non ha affilato due passaggi giusti di seguito, con troppa difficoltà si riusciva ad offrire palloni giocabili a Martiniello. Agli esterni non è andata meglio, Senigagliesi troppo spento, Battista costretto ad uscire dopo 10′ per un brutto fallo di un giocatore laziale (neanche ammonito).

Il silenzio stampa, è sintomatico del malumore e del clima di delusione che si respirava nel post partita. Se il gol di Sbardella in extremis a Riccione aveva tolto momentaneamente le castagne dal fuoco a mister Lauro, senza tuttavia domare le critiche di una parte della tifoseria, il pareggio odierno contro una squadra che lotta per i playout potrebbe far traballare ulteriormente la sua posizione.