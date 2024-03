SAN BENEDETTO – Samb in silenzio stampa dopo il pareggio per 1-1 contro il Monterotondo.

A rilasciare dichiarazioni, solo l’allenatore e l’autore del gol dei laziali.

Mister Polverini: “Mi tengo stretto questo punto. Venire in questo stadio e portare via un punto non è da tutti. Non mi piace parlare di arbitri, ma secondo me il calcio di rigore c’era. L’arbitro ha sbagliato doppiamente, non ha dato ne il rigore ne la simulazione eventuale. Il pareggio ci dà entusiasmo, per salvarci servirà sempre questo atteggiamento. Se mi aspettavo una Samb diversa? Loro lottano per il vertice, forse li abbiamo sorpresi con un atteggiamento propositivo, il merito è dei miei ragazzi più che nei demeriti della Samb”.

Meledandri: “Abbiamo fatto un gran primo tempo, ben messi in campo. Nella ripresa abbiamo un po’ pagato la deconcentrazione e abbiamo subito il pari. Il gol? Una grande gioia, segnare qui mi ha fatto venire la pelle d’oca. E’ un punto che fa morale, veniamo da ottime partite ma abbiamo raccolto poco. Se riuscissimo a migliorare il rendimento casalingo avremmo una classifica migliore. Gioco ostruzionista? Non direi, siamo stati un blocco granitico, ho visto un gran gruppo”.