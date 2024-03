SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera per Samb-Monterotondo.

NOTE

Bellissima giornata di sole, vento leggero, 15°C, campo in condizioni ottimali. Spettatori 5032.

FORMAZIONI

SAMB (4-3-3): Coco 03, Pagliari 04, Sirri, Pezzola, Zoboletti 05, Arrigoni, Scimia (45′ Bontà), Toure 05, (Cardoni 04), Senigagliesi (79′ Paolini), Battista (12′ Fabbrini), Martiniello (70′ Tomassini).

All. Maurizio Lauro. A disp. Ascioti 04, Sbardella, Pietropaolo 03, Mbaye 04.

MONTEROTONDO (4-3-3): Benvenuti 03, Primasso 05, Calisto, Gianni, Albanesi, Pasqui, Cantiani 04, Meledandri (89′ Riccucci), Perrotta 04 (65′ Malvestuto 05), Napoleoni (89′ Milani), Manca.

All. Dario Alberto Polverini. A disp. Simioniato 05, Macri, Nardoni 04, Dragotto 05, Compagnone 03, Squerzanti.

ANGOLI 6-5

AMMONITI Manca (M) Benvenuti (M) Calisto (M) Gianni (M) Arrigoni (S)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

Cori di contestazione della Curva Nord verso l’amministrazione Spazzafumo, poi lo striscione: “Non basta demolire il Ballarin per cancellarne la memoria”.

4′ Angolo per la Samb, la difesa ospite ribatte.

10′ Fallo di Albanesi su Battista, il numero 11 resta a terra dolorante, Fabbrini per precauzione inizia il riscaldamento.

11′ Prova a rientrare Battista, zoppicando, ma prova a stringere i denti.

12′ Non ce la fa Battista, che chiede il cambio. Al suo posto Fabbrini.

18′ Monterotondo in vantaggio, 0-1. Sugli sviluppi di un corner, Calisto calcia col mancino da fuori, la sfera carambola sui piedi di Meledandri che stoppa e calcia un rigore in movimento battendo Coco.

20′ Mancino di Napoleoni sul fondo di pochissimo dopo una deviazione, corner.

21′ Sul calcio d’angolo Coco respinge coi pugni, poi gioco fermo per un fallo in attacco. Samb ora un po’ in bambola dopo il gol subito.

32′ Arrigoni crossa in mezzo per Martiniello, Benvenuti blocca in presa alta.

34′ Punizione dai 25 metri guadagnata da Toure. Sirri calcia sulla barriera.

38′ Angolo Samb, che ora prova una reazione. Ma Zoboletti commette carica sul portiere.

40′ Destro dal limite di Scimia, alto.

44′ Altro tiro dalla bandierina per i rossoblu, palla messa fuori dagli ospiti, Fabbrini calcia al volo col destro ma Benvenuti compie un grande intervento.

45′ PALO DI TOURE: cross di Pagliari da sinistra a pescare Toure, colpo di testa sul legno.

45’+2 Fine primo tempo, Monterotondo avanti per 0-1.

SECONDO TEMPO

45′ Subito un cambio per mister Lauro, fuori Scimia dentro Bontà.

47′ Cross di Pagliari per Martiniello che calcia al volo, alto.

50′ Senigagliesi da destra la mette in mezzo, Bontà di testa non inquadra il bersaglio.

57′ PAREGGIO SAMB: corner di Arrigoni in mezzo, Pezzola sul primo palo di testa incorna in rete, 1-1.

70′ Destro al volo di Napoleoni chiuso in corner da Pezzola. Nulla di fatto sugli sviluppi dell’angolo.

75′ Cross di Arrigoni per Pezzola che va vicino alla doppietta, sfera alta di poco.

82′ Punizione dai 25 metri guadagnata da Tomassini. Arrigoni calcia bene, ma Benvenuti si allunga in angolo.

83′ Sugli sviluppi del corner destro sul fondo di Pezzola.

87′ Ennesimo giocatore del Monterotondo a terra dopo un contrasto, entrano i sanitari in campo e si perde altro tempo.

89′ Pagliari in mezzo per Paolini che ci prova col mancino al volo. Fuori.

90’+2′ Paolini prova a replicare lo stesso tiro di poco fa, semirovesciata con lo stesso esito, sul fondo.

90’+3′ Conclusione di Riccucci dal limite, tra le braccia di Coco.

90’+5′ Cantiani ancora a terra, non si gioca più, gioco molto spezzettato.

90’+7 Finisce qui, 1-1. Fischi del Riviera, “meritiamo di più” canta la Nord.