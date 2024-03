ALTAMURA – Altamura: Fiore, Tortorelli 3, Cavallo 1, Chironna, Lanzolla 7, Locapo, Simone 3, Scida, Berloco, Zaccaria, Sina, Nuzzolese, Loporcaro 3, Popolizio 6, Laurieri, Ferrulli 1. Allenatore: Pepe.

Monteprandone: Mucci, Vagnoni, Mirko Salladini, Evangelista 2, Cancellieri, Di Girolamo 3, Cani, Grilli 2, Capocasa, Tritto, Cuzzi 3, Moreno Salladini 3, Cocco 9, Takacs 3, Romussi 9, Cela. Allenatore: Vultaggio.

Arbitri: Verardi e Bevilacqua.

NOTA: parziale primo tempo, 13-23.

Cronaca

Il ritorno alla vittoria e in vetta alla classifica, anche se poi sarà l’ultima partita della stagione regolare a decretare i verdetti in vista della seconda fase del campionato: i playoff.

L’Handball Club Monteprandone fa il suo dovere, sbancando il campo dell’ultima squadra del girone C di Serie A Bronze, Altamura (34-24); mentre il Team Mascalucia, corsaro nel turno precedente al Colle Gioioso, inciampa a Noci (34-27). Riecco la coppia capolista, a quota 20.

Partita sempre in controllo in Puglia, per i ragazzi di coach Andrea Vultaggio, che tengono sempre a debita distanza i padroni di casa. Il +10 all’intervallo viene replicato a fine gara.

Profilo bassissimo per coach Vultaggio: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, riuscendo ad allungare già dal primo tempo e gestendo in maniera lucida il resto della gara. Questo ci ha permesso di dare spazio anche a chi solitamente gioca meno. I ragazzi si sono fatti trovare subito pronti ed è sicuramente un segnale positivo per tutto il gruppo. Da lunedì saremo già a lavoro a testa bassa, in vista dell’ultima gara casalinga della stagione regolare contro Noci”, ospite al Colle Gioioso sabato alle 18.30.

Appassionante ultima giornata con Monteprandone (20 punti), Team Mascalucia (20, riceverà Pescara) e proprio Noci (18) a contendersi i due posti per la post season al via il 23 marzo. Insomma: finale emozionantissimo e HC che vuole mantenere alta la concentrazione.