CLUENTINA: Ponzelli, Pagliarini (33′ st Montecchiari), Giaconi, Marcantoni, Menghini (37′ st Cammertoni), Brandi (9′ st Foglia), Marini (14′ st Scoccia), Mancini R., Ribichini, Mancini A., Salvati (21′ st Stacchiotti).

A disposizione: Giulietti, Mogetta, Cappelletti, Ricotta. Allenatore Pietro Canesin

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Veccia, De Cesaris, Stacchiotti, Sharif (14′ st Zadro), Pietropaolo (44′ st Liberati, 50′ st Lanzano), Picciola, Napolano, Cialini.

A disposizione: Tamburini, Mbjeshova, Di Luca, Fares, D’Intino, Addarii. Allenatore Salvatore Fusco

Arbitro: Cocci della sezione di Ascoli Piceno

Marcatori: 5′ pt Ribichini, 8′ pt De Cesaris, 12′ pt Napolano, 4′ st Ribichini, 30′ st Picciola, 43′ st Mancini A., 48′ st Cialini.

Note. Circa 150 spettatori presenti. Ammoniti: Marcantoni, Cialini. Espulsi: Di Francesco per proteste e Giaconi per fallo pericoloso. Recupero: 3’+ 6′

COLLEVARIO – Dopo una gara complicata, l’Atletico Centobuchi trova una vittoria pazza al “Tonino Seri” battendo in extremis la Cluentina per 3-4.

Pronti e via che al 5′ pt la Cluentina passa in vantaggio: azione personale dalla sinistra di Ribichini che rientra sul destro e con una conclusione trova la rete sotto l’incrocio verso il secondo palo, 1-0. La reazione del Centobuchi non si fa attendere e all’8′ pt arriva il pareggio: calcio d’angolo dalla destra di Napolano battuto sul primo palo dove arriva l’anticipo di De Cesaris che di testa indirizza sul palo lontano e fa 1-1. Al 12′ pt arriva il raddoppio biancazzurro: Napolano, servito sulla trequarti defilato sulla destra, fa partire un bolide che si insacca sotto al sette dove Ponzelli non può arrivare, 1-2.

Al 30′ pt ancora la formazione di Fusco pericolosa: ottimo scambio nei pressi della lunetta dell’area di rigore e Cialini prova a piazzare il pallone con il piattone destro ma Ponzelli respinge in angolo. Al 40′ pt Picciola dalla sinistra prova il tiro ma finisce al lato di poco.

Nel secondo tempo si rientra in campo e i padroni di casa trovano il pari: Ribichini si incarica della battuta di un calcio di punizione dal limite dell’area di rigore, fa partire un tiro di potenza con il destro e trova un gran gol sotto il sette, 2-2. Al 20′ st dalla sinistra Mancini A. crossa al centro per Foglia che di testa trova la traversa. Al 23′ st occasione per l’Atletico: ottima palla di Napolano da corner verso Veccia, il 4 prova il tiro e sul secondo palo trova il colpo di testa di De Cesaris che a pochi passi conclude sopra il montante.

Al 28′ st Pietropaolo dalla sinistra si incunea in area di rigore e scarica verso Napolano che va al tiro e trova il palo. Al 30′ st arriva il nuovo vantaggio degli ospiti: conclusione dal limite respinta corta da Ponzelli sulla quale si avventa Picciola che fa il 2-3. Al 43′ st la Cluentina trova nuovamente in pareggio: l’arbitro assegna un penalty per un presunto fallo di mano di Zadro. Mancini A. batte il calcio di rigore ad incrociare, Camaioni devia ma il pallone si infila in rete per il 3-3.

Al 48′ st il Centobuchi passa ancora in vantaggio: cross dalla destra in area, Liberati in acrobazia sul secondo palo dove arriva Cialini che di testa segna il 3-4 definitivo. Dopo una gran partita e dopo sei minuti di recupero gli uomini di Fusco trova tre punti fondamentali e volano a 41 punti in classifica. Il prossimo appuntamento sarà sabato 9 marzo al “Tommolini” dove i biancazzurri affronteranno il Casette Verdini.