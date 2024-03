SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Emozionante, coinvolgente e affascinante l’omaggio a Gianni Rodari e alla forza delle sue parole, un’eredità ricca e straordinaria che non conosce né tempo né età, quello del secondo appuntamento della VI edizione della rassegna In Art, raffinata kermesse letteraria e musicale organizzata dall’associazione culturale Rinascenza con la direzione artistica di Annalisa Frontalini. Questa edizione 2024 della rassegna è dedicata a Maria Morganti, amica luminosa, portatrice e amante della Bellezza in ogni sua forma, custode dello stupore e della meraviglia che inevitabilmente la Bellezza genera nelle persone dotate di una preziosa e speciale sensibilità.

L’incontro di venerdì 1 marzo, dal titolo “Il potere delle parole”, che si è svolto presso la Sala della Poesia del Palazzo Bice Piacentini di San Benedetto, ha visto ospiti i musicisti Massimo Donno ed Eleonora Pascarelli, che hanno regalato al pubblico in anteprima il concerto “Di fiori, filastrocche e follia!”. A me il piacere e l’onore di introdurre l’evento attraverso la lettura di alcune filastrocche dello scrittore di Omegna, ricordando, quindi, la straordinarietà e l’originalità del suo linguaggio, che non solo ha precorso i tempi e ha rivoluzionato il modo di guardare le cose, ma ha anche svelato le sue enormi potenzialità e la sua dirompente forza creativa, capace non solo di rappresentare, ma anche di costruire nuovi mondi, spesso folli, esilaranti, grotteschi e paradossali, ma che racchiudono in sé messaggi sempre attuali di pace, tolleranza, rispetto, giustizia, uguaglianza e amore.

Giocando con le lettere, con la punteggiatura, con le rime, con le assonanze, Rodari ci ha dimostrato che è proprio il linguaggio il mezzo più potente e più affascinante che abbiamo a disposizione, non solo perché serve a dare valore ed esistenza alle cose e riesce, attraverso associazioni di immagini, idee, suoni, ricordi, ad accendere la fantasia, ma perché è anche un incredibile strumento di libertà: “Tutti gli usi della parola a tutti mi sembra un buon motto dal bel suono democratico. Non perché tutti siano artisti ma perché nessuno sia schiavo.”

La potenza, la profondità e l’immortalità del messaggio rodariano hanno poi trovato la loro più alta espressione nella musica, quella con cui il musicista e cantautore Massimo Donno ha impreziosito diverse filastrocche tratte dal libro “Filastrocche in cielo e in terra” e le ha cantate al pubblico al suono della sua chitarra e accompagnato dalla splendida voce della cantante e musicista Eleonora Pascarelli. Un concerto nuovo e originale, in cui i due artisti hanno condiviso con il pubblico di adulti e bambini la bellezza della musica che ha sottolineato la forza delle parole di Rodari, facendo da collante a un caleidoscopio di emozioni che ha coinvolto tutti i presenti. “Il pianeta Filomena”, “Pesci pesci”, “La stazione spaziale”, “Ci vuole un fiore”, raccontato anche dai gesti di Elisa e Margherita, due tra i bambini presenti in sala che hanno mimato la celebre canzone guidate da Annalisa Frontalini, hanno fatto riscoprire a tutti il bambino che c’è in ciascuno di noi, ma hanno anche ridestato sensazioni e sentimenti ineffabili, capaci di scavare nei cuori solchi inesplorati e incancellabili. Elisa fa anche parte del laboratorio di poesia “La stanza delle lucciole”, che Annalisa Frontalini conduce presso l’istituto Locatelli –Virgo Lauretana di Grottammare. Durante il concerto, inoltre, i due artisti hanno proposto anche alcuni brani di cantautori vicini al mondo fantastico di Rodari, come, per esempio, “L’isola che non c’è” di Edoardo Bennato, e altri scritti da Massimo Donno, tra cui lo splendido inno alla libertà “Liberi”, emozionante omaggio a Maria Morganti.