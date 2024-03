SAN BENEDETTO – È stato convocato in seduta ordinaria il Consiglio Comunale, per il giorno 2 marzo presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale, con i seguenti punti all’ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente del 29/12/2024 Approvazione verbali seduta precedente del 27/01/2024 Interrogazione a iniziativa della consigliera Luciana Barlocci riguardante il progetto la “casina sull’albero” (prot. n. 4925 del 19/01/2024) Interrogazione a iniziativa della consigliera Annalisa Marchegiani ad oggetto: “immobile di proprieta’ noto come “Bar buozzi” (prot. n. 13506 del 19/02/2024) Interrogazione a iniziativa dei consiglieri comunali Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri ad oggetto: “Assemblea Start spa 20.02.2024” (prot. n. 14572 del 22/02/2024) Interrogazione a iniziativa dei consiglieri comunali Giorgio De Vecchis, Annalisa Marchegiani e Luciana Barlocci ad oggetto: “Nomina rappresentanti del comune presso il consiglio di amministrazione della partecipata Start spa ( prot. n. 14584 del 22/02/2024) Interpellanza a iniziativa della consigliera Luciana Barlocci riguardante il bando “Sport e periferie” (prot. n. 13485 del 19/02/2024) Interpellanza a iniziativa del consigliere comunale Simone De vecchis ad oggetto: “situazione e progettualita’ inerenti l’area “ex bocciofila” (prot. n. 13917 del 20/02/2024) Aliquota addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche – anno 2024 Aliquote nuova Imu – anno 2024 Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2024/2026, bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e relativi allegati Articolo 194, comma 1, lettera a) del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 – riconoscimento debito fuori bilancio. sentenza esecutiva n. 304/2023 del Giudice di Pace di Ascoli Piceno Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (tari) Modifica al regolamento “criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata” a seguito della sentenza 145/2023 della corte costituzionale (recepita dalla regione marche con legge 24/2023) Ordine del giorno a iniziativa dei consiglieri comunali Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri riguardante i tragici avvenimenti in medio oriente (prot. n. 7612 del 29/01/2024) Mozione a iniziativa del consigliere comunale Simone de Vecchis ad oggetto: “Riconoscimento delle palestre della salute nella Regione Marche” (prot. n. 12266 del 14/02/2024)

Approvati i verbali delle sedute precedenti.

ore 9.10 La Consigliera Barlocci interroga sul progetto denominato “La Casina sull’Abero”, e con quali criteri è stato assegnato il bando, ed i 25.000 euro assegnati al progetto

ore 9.13 Risponde l’assessore alle politiche sociali Andrea Sanguigni,rettificando la cifra a 15.000 euro, e rispondendo che una sola cooperativa si era presentata a bando, perchè l’operazione era considerata sotto-costo e le cooperative non hanno quindi trovato conveniente aderire.

ore 9.31 Interrogazione dei Consiglieri Canducci e De Vecchis rispetto alla nomina del nuovo Cda della Start Spa, per quale motivo sia stato aumentato da tre a cinque membri e per quale motivo non sia stata rispettata la parità di Genere.

ore 9.35 Risponde il Sindaco che la Sart Spa non é a controllo pubblico e che non è tenuta a rispettare la parità di genere.

ore 9.43Sconcertato dalla risposta il consigliere Paolo Canducci “Cosa le ha fatto di male questa Città? , Lei dice a questa città che aumenta il cda della Start da 3 a 5 perchè lo prevede lo statuto. Qual’è la spiegazione? perchènon ha il coraggio di contraddire il Sindaco di Ascoli, perchè le ha chiesto di rinviare due volte l’assemblea perchè non voleva i nomiche indicava lei? Non ha il coraggio di dire che è completamente supino del centro-destra Ascolano per quanto riguarda le partecipate?”

ore10.15 relazione dell’Assessore Pellei per il punto n° 8,9,10,11 all’ordine del giorno

ore 10.34 La Consigliera Marchegiani, “A questo Bilancio manca La Politica. Questo è il suo Bilancio, la maggioranza non è Coesa. Siete l’amministrazione che ha applicato aumenti su tutto, e smorzerei gli entusiasmi dell’Assessore. Il vostro unico obiettivo è di avere 13 braccia alzate contro 12, qui manca la politica, manca l’attenzione ai cittadini iil mmiio voto sarà contrario”

ore 10,50 Canducci “Al vostro terzo bilancio ancora non avete una visione, non avete un progetto per la città. voi andate avanti per inerzia . Quest’amministrazione ha dato nl2023 due anni 800.000 euro di incarichi esterni! negli anni ptrecedenti sono stati spesi 80.000 euro, 10 volte di più. Andate avanti a tentoni, non siete interlocutori di nessuno è perfettamente inutile fare opposizione a voi.

ore 13.08 Fabrizio Capriotti : “Questa è un’amministrazione che non ha acceso mutui, è vero che abbiamo ricevuto contributi per il terremoto e per il PNRR abbiamo una serie di investimenti per 34 milioni di euro. ”

ore 13.22 Chiosa il Sindaco Spazzafumo: ” Abbiamo poca popolarità? Sì, però ricordo che questa città deve guardare avanti. Per prendersi la responsabilità di portare avanti certe scelte impopolari, ci vuole coraggio. Abbiamo lavorato tantissimo sulla manutenzione, spenderemo un milione di euro sugli asfalti. Se io porto a casa degli obiettivi è la città che ne beneficia. Io sono di passaggio, arriverò a fine mnandato, finirà, non finirà… non mi interessa. Ripeto, per me la politica non è un lavoro. A me interessa la città e voglio fare il bene della città. A noi interessa che questa coalizione civica porti a casa dei risultati.”

ore 13.49 Considerazioni finali dell’Assessore al Bilancio Pellei

ore 14.00 Dichiarazioni di voto dei Consiglieri.