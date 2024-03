Chiusura piscina “Gregori”, Cogese e Pool: “Non sappiamo quando riaprirà. Con la nuova amministrazione non c’è dialogo”

In una conferenza stampa le due associazioni sportive sono tornate a parlare della situazione: "Se i lavori non dovessero terminare il 10 agosto come da progetto e la riapertura slittasse, per noi potrebbe significare stare fermi per la quarta stagione di fila. Sarebbe un disastro"

di Marta Grima