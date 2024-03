‘Recruiting Day’ a Cupra Marittima. Gli albergatori selezionano personale

Acot insieme a Cupramarebalneari e il gran lavoro di supporto del Comune, organizzano per domenica 3 marzo il 'Recruiting Day' come opportunità d'incontro lavorativo. Presso la Sala Polivalente, selezione Cv e colloqui imminenti nel settore turistico per la prossima stagione estiva.