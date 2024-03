SAN BENEDETTO – È stato convocato in seduta ordinaria il Consiglio Comunale, per il giorno 2 marzo presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale, con i seguenti punti all’ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente del 29/12/2024 Approvazione verbali seduta precedente del 27/01/2024 Interrogazione a iniziativa della consigliera Luciana Barlocci riguardante il progetto la “casina sull’albero” (prot. n. 4925 del 19/01/2024) Interrogazione a iniziativa della consigliera Annalisa Marchegiani ad oggetto: “immobile di proprieta’ noto come “Bar buozzi” (prot. n. 13506 del 19/02/2024) Interrogazione a iniziativa dei consiglieri comunali Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri ad oggetto: “Assemblea Start spa 20.02.2024” (prot. n. 14572 del 22/02/2024) Interrogazione a iniziativa dei consiglieri comunali Giorgio De Vecchis, Annalisa Marchegiani e Luciana Barlocci ad oggetto: “Nomina rappresentanti del comune presso il consiglio di amministrazione della partecipata Start spa ( prot. n. 14584 del 22/02/2024) Interpellanza a iniziativa della consigliera Luciana Barlocci riguardante il bando “Sport e periferie” (prot. n. 13485 del 19/02/2024) Interpellanza a iniziativa del consigliere comunale Simone De vecchis ad oggetto: “situazione e progettualita’ inerenti l’area “ex bocciofila” (prot. n. 13917 del 20/02/2024) Aliquota addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche – anno 2024 Aliquote nuova Imu – anno 2024 Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2024/2026, bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e relativi allegati Articolo 194, comma 1, lettera a) del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 – riconoscimento debito fuori bilancio. sentenza esecutiva n. 304/2023 del Giudice di Pace di Ascoli Piceno Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (tari) Modifica al regolamento “criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata” a seguito della sentenza 145/2023 della corte costituzionale (recepita dalla regione marche con legge 24/2023) Ordine del giorno a iniziativa dei consiglieri comunali Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri riguardante i tragici avvenimenti in medio oriente (prot. n. 7612 del 29/01/2024) Mozione a iniziativa del consigliere comunale Simone de Vecchis ad oggetto: “Riconoscimento delle palestre della salute nella Regione Marche” (prot. n. 12266 del 14/02/2024)

ore 9.00 inizio lavori

Approvati i verbali delle sedute precedenti.

ore 9.10 La Consigliera Barlocci interroga sul progetto denominato “La Casina sull’Abero”, e con quali criteri è stato assegnato il bando, ed i 25.000 euro assegnati al progetto

ore 9.13 Risponde l’assessore alle politiche sociali Andrea Sanguigni,rettificando la cifra a 15.000 euro, e rispondendo che una sola cooperativa si era presentata a bando, perchè l’operazione era considerata sotto-costo e le cooperative non hanno quindi trovato conveniente aderire.

ore 9.17 Non soddisfatta la consigliera Barlocci nella sua replica, documenti alla mano, assserendo che il bando non è stato Adeguatamente Pubblicizzato

ore 9.21 La consigliera Annalisa Marchegiani rispetto al Bar Buozzi.

ore 9.31 Interrogazione dei Consiglieri Canducci e De Vecchis rispetto alla nomina del nuovo Cda della Start Spa, per quale motivo sia stato aumentato da tre a cinque membri e per quale motivo non sia stata rispettata la parità di Genere.

ore 9.35 Risponde il Sindaco che la Sart Spa non é a controllo pubblico e che non è tenuta a rispettare la parità di genere.

ore 9.43 Sconcertato dalla risposta il consigliere Paolo Canducci “Cosa le ha fatto di male questa Città? ”