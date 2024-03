SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ andata in scena mercoledì 28 e giovedì 29 febbraio, al teatro Concordia di San Benedetto, la commedia di Samuel Beckett “Aspettando Godot”, nell’ambito del cartellone della stagione teatrale organizzata dal comune e dall’AMAT, con il contributo di MiC e Regione Marche e con il sostegno di BiM Tronto.

Interessante la messa in scena del regista greco Theodoros Terzopoulos, che si è cimentato, insieme al cast formato da Paolo Musio, Stefano Randisi, Enzo Vetrano, Giulio Germano Cervi e Rocco Ancarola, in uno dei testi più affascinanti e sconvolgenti del teatro del ‘900. Un teatro, quello dell’assurdo, frutto della crisi di valori e di ideali in cui e da cui ha tratto origine nel secondo dopoguerra, ma anche latore di messaggi profondi e significativi, specchio, ancora attuale, di una società allo sbando, dove i rapporti tra le persone sono pressoché inesistenti e un senso di vuoto e di incomunicabilità lacera le nostre vite, creando e lasciando nello spettatore un amaro sentimento di inquietudine e di ineluttabilità di fronte ai limiti dell’esistenza umana.

Ed è proprio questo sentimento di lacerazione e di annientamento ad essere rimasto nello spettatore fino e dopo la chiusura del sipario, oltre che durante l’intera rappresentazione, in cui quella sensazione di attesa, su cui si fonda l’intera opera, ma anche di sofferenza e di annientamento, persiste e domina ogni parola, ogni gesto, ogni sguardo. I personaggi di Beckett, qui mirabilmente resi dalla magistrale interpretazione di tutti gli attori, sono in balia di situazioni tragico comiche, di cui essi stessi sono sia soggetti che oggetti, e si muovono in uno spazio quasi claustrofobico e alienante, cercando una via d’uscita che, però, non esiste o, quantomeno, non arriva mai.

La singolare scenografia, che, da un lato, ha sottolineato quel senso di sospensione e di disorientamento in cui vagano le esistenze dei personaggi, e dunque, anche le nostre, sembra, però, dall’altro, aver in parte allontanato i personaggi stessi da uno spazio fisico concreto, essenziale, per quanto misero ma, proprio per questo, reale, perché reale, seppure ai limiti dell’assurdità, è ciò che vediamo sul palco. Ritengo, infatti, che la scarna scenografia fatta soltanto da quell’albero cui i due accattoni, Vladimir ed Estragon, fanno spesso riferimento anche nel loro proposito di impiccarsi, resti comunque la soluzione scenografica migliore e più efficace, al posto della scelta fatta dal regista di far agire i personaggi, nella maggior parte del tempo, in una posizione sospesa tra terra e cielo che, per quanto affascinante ed innovativa sia, credo sottragga realisticità alle scene.

Fedele e convincente, però, l’approccio drammaturgico al testo beckettiano, che qui è riproposto in tutta la sua tragica ironia ed enigmatica drammaticità, in cui si incontrano e si scontrano tensione divina e istinto animale, follia e sogno, delirio di onnipotenza e finitudine umana. Un testo dissacrante, reso con slancio emotivo ed evocativo e che è, quindi, riuscito a sollevare quegli stessi interrogativi sulla vita e sulla morte cui, però, oggi, come allora, nessuno è in grado di dare una risposta. Resta soltanto nello spettatore il tentativo, che, oggi come allora, non va necessariamente a vuoto, cioè quello di dare un’interpretazione personale a tutto ciò cui ha assistito, spesso allibito e sconfortato, sul palco: una o tante interpretazioni, uno o tanti punti di vista, che ciascuno è libero di esprimere, e senza timore di smentita.