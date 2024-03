Sulla scia dell’impegno profuso negli ultimi anni per facilitare il dialogo tra le istituzioni e le piccole e medie imprese attive nel settore edilizio, la Cna di Ascoli Piceno accoglie con favore la pubblicazione di un manuale redatto dall’associazione e dedicato alle procedure “sottosoglia” previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il documento, frutto della competenza dell’avvocato Gaetano Viciconte e del lavoro sinergico di Cna Costruzioni, prende in esame le importanti novità introdotte dal Codice degli appalti, ultima tappa di un percorso di aggiornamento che, dal 2016 a oggi, ha introdotto oltre 800 modifiche al testo normativo.

Accantonati, nel segno della semplificazione, i continui cambi di direzione che negli anni avevano portato 36.000 stazioni appaltanti in tutta Italia a operare in maniera differente l’una dall’altra, attraverso le quasi 80 pagine dello studio la Cna intende promuovere maggiore consapevolezza e attenzione nei confronti di un tema di grande interesse, esplorando dettagliatamente le molteplici opportunità che il mercato degli appalti pubblici può offrire alle piccole e medie imprese.

In particolare, il manuale Cna si sofferma sulle principali novità introdotte dalla recente riforma, approfondendo la codificazione dei principi e la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, il ruolo del nuovo Rup, le caratteristiche dell’appalto integrato, la clausola di revisione prezzi, il subappalto e i contratti sottosoglia.

Uno strumento essenziale per mettere al corrente le piccole e medie imprese del Piceno delle nuove modalità di accesso al mercato delle opere pubbliche, che per la Cna di Ascoli Piceno potrà incentivare lo sviluppo di un dialogo sempre più efficace tra aziende e stazioni appaltanti in un clima favorevole alla crescita delle Pmi.

«Attraverso la pubblicazione di un manuale dedicato, la nostra associazione conferma la volontà di fornire un supporto di carattere estremamente pratico a tutti coloro che operano nel mercato degli appalti pubblici, dalle imprese ai consulenti, senza dimenticare le pubbliche amministrazioni – dichiarano Francesco Balloni e Arianna Trillini, direttore e presidente della Cna di Ascoli Piceno – Siamo convinti che un costante aggiornamento possa rappresentare la chiave del successo delle nostre imprese artigiane, che attraverso il manuale sapranno farsi trovare pronte di fronte alle novità introdotte dal nuovo Codice».

«Individuare le sfide e le opportunità che le piccole e medie imprese affrontano in relazione al tema delle opere pubbliche rappresenta uno degli obiettivi dell’attività politico-sindacale di Cna Costruzioni – conferma Alessandro Valentini, responsabile Cna Costruzioni Ascoli Piceno – Riassumendo efficacemente tutte le indicazioni necessarie per sfruttare al meglio le occasioni garantite dal nuovo testo normativo, il manuale vuole contribuire alla promozione di un settore degli appalti pubblici più aperto, efficiente e inclusivo per le aziende artigiane».

Il manuale è disponibile gratuitamente per le imprese associate alla Cna di Ascoli Piceno. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici di Ascoli (0736.42176 – ascoli@cnapicena.it) e San Benedetto (0735.658948).